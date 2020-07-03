شكرا لقرائتكم لاعب برشلونة يهاجم ميسي ويصفه بـ "المتوحد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هاجم كريستوف دوغاري، لاعب برشلونة السابق، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ووصفه بالمتوحد، ودافع عن مواطنه الفرنسي غريزمان الذي بات لا يحظى بفرصة اللعب مع الفريق، كما انتقد مدرب النادي الكتالوني، كيكي سيتيين.

الفرنسي دوغاري لاعب برشلونة السابق

وقال اللاعب الفائز بلقب كأس العالم 1998 مع منتخب فرنسا في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام يوم الخميس: غريزمان خائف من من؟ رجل "ميسي" يبلغ طوله 1.50 متر ومصاب بنصف توحد؟ يجب أن يصفع ميسي على وجهه.

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وأضاف: غريزمان يفقد أسلوبه لأنه يلعب بخوف، يجب أن يذهب إلى ميسي لحل المشكلة، خاصة أن الناس كانوا يقولون منذ عام إن هناك مشكلة بينهما، لذلك ميسي لا يمنحه التمريرات وهذا لا يفاجئني حقا.

وانتقد دوغاري بشدة الأسلوب الإداري للمدرب كيكي سيتيين، وقال عنه: إنه أمام منحدر، سيتيين رجل جيد، لكنه ليس جيدا بما فيه الكفاية، لا يعرف كيفية إدارة الأمور، إنه لا يعرف كيف يجعل فريقه يلعب.

وشارك غريزمان في الدقيقة 90 بمباراة فريقه الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد، والتي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن منافسات الدوري الإسباني، وفي حال فوز ريال مدريد يوم الخميس على خيتافي سيبتعد بالصدارة بفارق 4 نقاط.