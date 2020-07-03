بعد سموحة وأسوان.. لماذا تسعى أندية الدوري المصري للحصول على كرة خاصة بها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفي الجريتلي:

وقع مجلس إدارة نادي سموحة، أمس الخميس، عقداً مع شركة تيمبو tempo سبورت ـ التي تم تسجيلها تجارياً في دولة النمسا ـ لإمداده بكرات حصرية له ليخوض بها التدريبات سواء في الفريق الأول أو الدرجات السنية المختلفة بخلاف خوض مباريات الدوري بها.

نادي سموحة لم يكن الأول الذي يحصل على الكرة التي تحمل علامة "تيمبو tempo" فسبق ووقع نادي أسوان خلال الأيام الماضية عقداً مع الشركة لإمداده بكرات لفئاته السنية والفريق الأول لخوض مباريات بطولة الدوري بها.. فما قصة "كرة تيمبو tempo".

سيف الأسيوطي، الرئيس التنفيذي لـ "تيمبو سبورت"، يُشير في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن توقيع ناديي سموحة وأسوان معهم لتزويدهم بالكرات هي بداية لتكون كرتهم التي تحمل علامة تيمبو tempo هي الكرة الرسمية للدوري المصري.

Advertisements

وأضاف سيف الأسيوطي:"الكرة مُعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وأشاد بها لاعبو سموحة وأسوان وكذلك مجالس إداراتهم وهما الطرفين اللذان تكون أرائهم مفيدة بحكم تعاملهما مع كراتنا"، مشيرة إلى أن هناك مفاوضات بينهم و 5 أندية أخرى في الدوري الممتاز للحصول على كراتهم لتكون الرسمية لهم.

وتابع الرئيس التنفيذي لـ "تيمبو سبورت":"المقاولون، الاتحاد السكندري، المصري، إنبي والإسماعيلي" تجمعنا مفاوضات معهم خلال الفترة الجارية فنوفر كرات معتمدة من فيفا لجميع الفئات السنية والفريق الأول".

وأتم الأسيوطي حديثه بالإشارة إلى أنهم اجتمعوا في وقت سابق من العام مع مسؤولي اتحاد الكرة بخصوص توفير كرة رسمية خاصة بالدوري المصري وهي الفكرة التي لاقت إعجابهم ولكن توقف الأمر بسبب أزمة فيروس كورونا:"وجدنا أن التعاقد مع الأندية سيكون خطوة جيدة نحو مشروعنا بأن تكون علامة تيمبو Tempo على كرات الدوري المصري وبالطبع ستعود المفاوضات مرة أخرى مع الاتحاد بعد انتهاء أزمة كورونا".