ضرب جديدة لبرشلونة .. إصابة أومتيتي في الركبة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلن نادي برشلونة اليوم الجمعة إصابة مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي في الركبة ليتأكد غيابه عن مواجهة فياريال .
ووفقاً لبيان النادي الكتالوني فقد شعر أومتيتي من مشاكل في الركبة وغارد مران الفريق الذي أقيم على تيتو فيلانوفا في مدينة خوان جامبر الرياضية.
ولم يحدد برشلونة مدة غياب أومتيتي مكتفياً بالإشارة إلى أنه سيخضع للعلاج وعندما يتعافي سيعود للمشاركة في المباريات.
وعاني نجم ليون السابق من مجموعة من الإصابة في أكثر من مناسبة هذا الموسم وهو ما أدي لغيابه نجو 10 مباريات.
ويحل الفريق الكتالوني ضيفا على فياريال في المرحلة الرابعة والثلاثين للمسابقة يوم الأحد المقبل بعد أن فقد 4 نقاط ثمينة أمام سلتا فيجو وأتلتيكو مدريد أوقف رصده عند 70 نقطة.
ووسع الريال الفارق الذي يفصله في صدارة الدوري الإسباني عن برشلونة حامل لقب البطولة وصاحب المركز الثاني إلى أربع نقاط بعد فوز أمس الخمس على خيتافي بهدف نظيف.
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