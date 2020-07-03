فخري : التصعيد لأهلي خطوة نحو حلم "التشكيل الأساسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أعرب محمد فخري نجم فريق الشباب بالأهلي عن سعادته بالتصعيد إلى الفريق الأول ومشاركته في التدريبات استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

وقال فخري للموقع الرسمي للنادي الأهلي إن التصعيد للفريق الأول خطوة نحو حلمه وهو المشاركة أساسياً للفريق الأول الذي تحقيقه يعني نقلة نوعية في مشواره الكروي.

واختار السويسري رينيه فايلر ثلاثي فريق الشباب ، محمد فخري صانع الألعاب وشادي رضوان الجناح الأيمن ومحمد شكري الظهير الأيسر لدعم الفريق الأول.

وكشف فخري " أدين بالفضل إلى سامي قمصان المدرب في جهاز الفريق الأول هو يعرف قدراتي منذ وجودي في المحلة ويتحدث معي بشكل دائم خلال التدريبات".

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وأضاف "وجود مجموعة كبيرة من قطاع الناشئين في الفريق الأول منحني حافزاً إضافياً وتشجيعي على التمسك بفرصة المشاركة ".

ويضم الفريق الأول للأهلي مجموعة من خريجي قطاع الناشئين وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوي قائد الفريق في الموسم الجديد ورامي ربيعة وأيمن أشرف ورمضان صبحي ومحمد هاني ومحمود عبد المنعم "كهربا" بالإضافة إلى الثنائي العربي بدر لاعب الوسط المدافع والحارس مصطفي شوبير.

وأنهى "اشكر عمرو أنور المدير الفني لفريق 99 بالنادي، الذي حرص على متابعة تنفيذ برنامج تدريبي خلال فترة توقف ‏النشاط".

وتعاقد الأهلي مع محمد فخري مواليد 99 والذي يلعب لمنتخب الشباب في يناير 2018 لمدة 4 مواسم ونصف قادماً من نادي الفريق الأول لغزل المحلة مقابل مليون و800 الف جنيه .