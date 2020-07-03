نجم ملقا الإسباني السابق لـ"الخليج 365": وردة ساحر وأتمنى صلاح في "الليجا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في الفترة الماضية ارتبط العديد من المدربين الأجانب لقيادة فريق بيراميدز خاصة مع القوة المالية التي يتمتع بها مع ملاكه الحاليين الأمر الذي جعل النادي الوليد ينافس الأهلي والزمالك.

ومن بين الأسماء التي كانت قريبة من قيادة بيراميدز خلال الفترة الماضية، هو المدرب الإسباني كيكو راميريز والذي سبق وأن لعب في صفوف ملقا بجانب امتلاكه عدة تجارب تدريبية سواء في إسبانيا أو بولندا بجانب اليونان.

"الخليج 365" حاور المدرب صاحب الـ49 عامًا عن كواليس عرض بيراميدز ورأيه في عمرو وردة لاعب باوك اليوناني بجانب المنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة على لقب الليجا.

وإليكم تفاصيل الحوار:

- كيف جاءك عرض بيراميدز، وما أسباب تعثر المفاوضات؟

وكيل لاعبين تواصل معي لقيادة بيراميدز في الشهور الماضية، لكن المفاوضات تعثرت، وكنت أتمنى القدوم إلى مصر، والعمل مع هذا الفريق؛ لأنني أحب العمل في مختلف البلدان مثلما حدث في بولندا واليونان.

- ما رأيك في الدوري الإسباني والمنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أعتقد أن من أبرز المستفيدين بعودة منافسات الليجا هما ريال مدريد وبرشلونة، والاستفادة الأكبر هيّ تطبيق قرار الخمس تغييرات الأمر الذي سمح بوجود أفضلية للريال أو البرسا على حساب المنافسين، أما عن منافسات الليجا فالخطأ ممنوع في هذه الفترة رغم اعتقادي في وقت سابق أن برشلونة كان لديه الفرصة في الحصول على اللقب بسبب ليونيل ميسي إلا أن كل شيء تغير الآن.

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- وبعيدًا عن الريال أو برشلونة.. ما هيّ الفرق التي قدمت مستوى مميزًا هذا الموسم؟

هذا الموسم يستحق كل من ريال سوسيداد وخيتافي الإشادة، فالثنائي حتى الآن ينافسان على الظهور أوروبيًا في الموسم المقبل سواء في مسابقة دوري أبطال أوروبا أو اليوروبا ليج.

- من وجهة نظرك كيف ترى فرص الثلاثي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد في مسابقة الأبطال؟

هذه النسخة جيدة جدًا للفرق الإسبانية، فالثلاثي لديهم فرصة في الظهور بالمباراة النهائية، وأعتقد أن النهائي هذا الموسم سيشهد صعود فريق من إسبانيا.

- أحمد حسام "ميدو" كان لديه تجربة مع سيلتا فيجو.. ما تعليقك؟

ميدو الآن أعلم أنه أصبح مدربًا، لكن كان يمتلك مسيرة كبيرة في الدوريات الأوروبية سواء في إنجلترا أو إسبانيا وإيطاليا.

- وماذا عن رأيك بمحمد صلاح نجم ليفربول الحالي؟

صلاح لاعب رائع، أنا معجب به كثيرًا جدًا، أتمنى أن أراه في الدوري الإسباني سواء كان مع ريال مدريد أو برشلونة.

- في النهاية كان لديك تجربة في اليونان.. كيف ترى مستوى عمرو وردة؟

وردة لاعب جيد جدًا، تابعته جيدًا عندما كان في صفوف لاريسا حتى عاد إلى باوك، أعتقد أن وردة لديه الكثير من السحر.