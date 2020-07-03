مانشستر سيتي عن محرز: فخر العرب الحقيقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بالعربية صورة للنجم الجزائري رياض محرز نجم الفريق وعلق "فخر العرب الحقيقي". لقب فخر العرب هو اللقب الخاص بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بطل البريميرليج لهذا الموسم. وحقق مانشستر سيتي فوزاً كاسحاً على ليفربول برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت أمس الخمس في الدوري الإنجليزي. وشارك محمد صلاح أساسيا في المباراة فيما شارك محرز في الشوط الثاني بدلاً من البرازيلي خيسوس.

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