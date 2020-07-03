"هدفي دوري الأبطال".. أول تعليق لساني بعد الانتقال لبايرن ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعرب الألماني الدولي ليروي ساني نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني عن سعادته للإنتقال إلى الفريق البافاري في تعليقه الأول على الصفقة التي تمت اليوم الجمعة.

وأعلن نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) ضم ليروي ساني -24 عاما- من مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد لمدة خمسة أعوام .

وقال ساني الذي حرص على التقاط صورة "سيلفي" مع درع الدوري الألماني :"بايرن ميونخ نادي كبير ذو أهداف كبيرة، وهذه الأهداف تتناسب معي أيضا".

وأضاف " علاقتي جيدة للغاية مع المدرب هانز فليك منذ عملنا سوياً مع المنتخب الألمني تحت 21 سوياً ولا أطيق الانتظار للأنضمام إلى تدريبات الفريق".

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ويبدأ ساني الاستعداد للموسم المقبل، مع فريق بايرن ميونخ اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأنهى "أتطلع إلى التحدي الجديد أريد الفوز بأكبر عدد من البطولات ودوري أبطال أوروبا والبوندسليجا في مقدمتهم".

وقال كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ في بيان نشره النادي :"إنه لاعب لائع وقد أثبت قدراته في الأعوام القليلة الماضية، خاصة مع المنتخب."

وبات ساني ثالث صفقات بايرن مونيخ للموسم الجديد، حيث تعاقد النادي مع حارس المرمى ألكسندر نويبل من شالكه والمدافع الشاب تانجوي نيانزو كواسي من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقتي انتقال حر لتلبية رغبة المدير الفني هانز فليك .