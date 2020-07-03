لمدة خمسة أعوام.. بايرن ميونيخ يعلن التعاقد مع ساني نجم مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) اليوم الجمعة ضم ليروي ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد لمدة خمسة أعوام.
وكان مانشستر سيتي، البطل السابق للدوري الإنجليزي الممتاز، يأمل في إبقاء الألماني ساني -24 عاما- ضمن صفوفه، لكن اللاعب رفض تمديد العقد الذي كان من المفترض أن يستمر حتى عام 2021 .
وقال كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ في بيان نشره النادي :"إنه لاعب لائع وقد أثبت قدراته في الأعوام القليلة الماضية، خاصة مع المنتخب."
ومن المفترض أن يبدأ ساني الاستعداد للموسم المقبل، مع فريق بايرن ميونيخ اعتبارا من الأسبوع المقبل.
ولم يعلن بايرن ميونيخ عن قيمة صفقة التعاقد مع ساني، الذي شارك في 21 مباراة مع المنتخب الألماني.
لكن تقارير إعلامية كانت قد أشارت إلى أن مانشستر سيتي وافق على الاستغناء عن خدمات اللاعب مقابل 49 مليون يورو (55 مليون دولار)، وقد ترتفع قيمة الصفقة إلى 60 مليون يورو، وفقا لمتغيرات.
وتردد أن ساني كان سيكلف بايرن ميونيخ نحو 100 مليون يورو (9ر112 مليون دولار) في العام الماضي، ولكن بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب وفي ظل تبقي عام واحد على نهاية عقده الحالي، تراجعت قيمة الصفقة عن نصف هذا المبلغ.
وبات ساني ثالث صفقات بايرن مونيخ للموسم الجديد، حيث تعاقد النادي مع حارس المرمى ألكسندر نويبل من شالكه والمدافع الشاب تانجوي نيانزو كواسي من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقتي انتقال حر.
وجاءت الصفقة لتلبي رغبة المدير الفني هانزي فليك في ضم جناح من الطراز الأول، المركز الذي كان المدرب قد أعلن أنه بحاجة إلى التحسين.
وبعد عام واحد من رحيل النجمين فرانك ريبيري وآريين روبن، بات بايرن ميونيخ الآن يحظى بعناصر قوية على الجانبين، حيث ينضم ساني إلى سيرج جنابري، زميله بالمنتخب، والفرنسي كينجسلي كومان.
كذلك يحتمل التعاقد مع ايفان بيريسيتش، المعار من إنتر ميلان الإيطالي، بعقد نهائي لتعزيز الخيارات بشكل أكبر لدى بايرن ميونيخ وكذلك تعزيز عناصر الخبرة.
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