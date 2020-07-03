رياضة | صدمة قوية تنتظر أحمد عيد مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صدمة قوية تنتظر أحمد عيد مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر أحمد عيد الظهير الأيمن لنادي الزمالك تلقى صدمة قوية خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن مستقبله مع القلعة البيضاء.

وسيطرة حالة من الغموض على مصير الظهير الشاب أحمد عيد بعد أن اقترب مسئولو القلعة البيضاء من ضم لاعبين مميزين غي مركز الظهير الأيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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واقترب نادي الزمالك بشدة من ضم حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لنادي الصفاقسي التونسي ورجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز لتدعيم الجبهة اليمنى بالفريق في الموسم القادم.

ويفكر أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك في استخدام أحمد عيد في صفقة تبادلية من الصفقات التي ينوي النادي الأبيض عقدها في الصيف.

ووافق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء على فكرة استخدام أحمد عيد في صفقة تبادلية في الصيف وأبدى ترحيبه بهذا الأمر.