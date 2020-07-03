رياضة | محمد فخري: طموحي كبير داخل الأهلي وأسعى لتثبيت أقدامي مع الفريق الأول

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد فخري: طموحي كبير داخل الأهلي وأسعى لتثبيت أقدامي مع الفريق الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر محمد فخري، لاعب فريق الشباب الذي تم تصعيده للمشاركة الجماعية مع الفريق الأول للكرة ‏بالنادي الأهلي عن سعادته بالتواجد مع اللاعبين الكبار والمشاركة في التدريبات الجماعية.

وقال محمد فخري إن وجود لاعبين داخل صفوف الفريق من الجيل ‏الحالي سبق لهم اللعب في قطاع الناشئين بالنادي، يعد أكبر دافع وحافز لتشجيعي في الوصول للمستوى ‏الذي وصلوا إليه، والتمسك بفرصة المشاركة المستمرة مع الفريق الأول، خاصة أن تألق هؤلاء اللاعبين جعل ‏الجميع؛ سواء جهاز فني أو جماهير ينظرون بتفاؤل كبير إلى اللاعب الذي يتم تصعيده.‏

وقال فخري، إن سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني، يتحدث معه بشكل دائم لتحفيزه ‏خلال التدريبات ويطالبه بتخطي أي صعوبات في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذه الكلمات تعد أفضل دافع ‏له، خاصة أن المدرب المساعد كان يتابعه منذ أن كان لاعبا في صفوف غزل المحلة.‏

وأوضح لاعب فريق الشباب بالنادي، أنه حرص على تنفيذ برنامج تدريبي خلال فترة توقف ‏النشاط بالتنسيق والمتابعة المستمرة من عمرو أنور المدير الفني لفريق 99 بالنادي، مؤكدا أن طموحه في ‏الفترة الحالية ينصب على تثبيت أقدامه مع الفريق الأول، الذي سيكون نقطة انطلاق لمرحلة ‏جديدة في مشواره الكروي والتواجد مع المنتخب.‏

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وأوضح فخرى، أنه تلقى عروضا خلال الانتقالات الشتوية الماضية ‏ولكنها تعطلت في اللحظات الأخيرة، وأنه متفائل بالمرحلة المقبلة بعد عودة النشاط من ‏جديد.‏

وشدد لاعب شباب الأهلي على أن النادي يتبع كافة الإجراءات الاحترازية، ويجب أن ‏نتعايش مع الظروف الحالية، من خلال التدريبات اليومية واستئناف البطولات على غرار ما حدث ‏في العديد من الدول الأوروبية.‏

وأكد فخري أن بطولة إفريقيا هي الهدف الأكبر للأهلي، والتحدي الأصعب للجيل الحالي القادر على ‏تحقيق حلم الجماهير بالعودة من جديد إلى منصات التتويج الإفريقية، خاصة أن الفريق يسير بخطوات ‏ثابته نحو تحقيق هذا الحلم.‏‎ ‎

وقال فخري، إن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المحترف في ليفربول الإنجليزي، اجتهد ‏ووضع أمامه هدفا منذ الصغر، وأصبح مثلا أعلى للأجيال الحالية، خاصة أنه واجه تحديات وصعاب كبيرة وتغلب عليها في بداية مشواره إلى أن أصبح أحد أهم اللاعبين في أوروبا ‏والعالم.‏‎ ‎

واختتم فخرى حديثه، مؤكدا أن طموحه كبير داخل النادي الأهلي، ولديه الرغبة القوية ‏في تثبيت أقدامه مع الفريق الأول، ويسعى إلى تحقيق هذا الحلم بكل قوة من خلال التدريبات اليومية ‏والالتزام بكافة النصائح والتوجيهات؛ سواء من اللاعبين الكبار أو الجهاز الفني.‏