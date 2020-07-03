الامارات | ريال مدريد يضع بنداً سرياً مثيراً للجدل في عقد حكيمي مع إنتر ميلان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد وضع بنداً سرياً في عقد اللاعب المغربي أشرف حكيمي الذي انتقل أخيراً إلى إنتر ميلان الإيطالي.



وأوضحت: "ريال مدريد احتفظ في العقد الذي تم توقيعه مع إنتر ميلان، ببند يمنح "الملكي" حق رفض أي عرض جديد يتم تقديمه إلى النادي الإيطالي لضم حكيمي مستقبلاً".



وأشارت إلى أن ريال مدريد يستطيع دفع القيمة نفسها لأي عرض يتم تقديمه إلى إنتر ميلان لضم حكيمي مستقبلًا، وأن يستعيد "الملكي" خدمات اللاعب المغربي بشرط موافقة إنتر ميلان، إذ أن هذا الشرط سيظل سارياً لمدة أول 3 مواسم في العقد. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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