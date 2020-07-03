الامارات | بينتو يختار 4 مساعدين في تدريب المنتخب أحدهم من نجوم «مونديال 90»

شكرا لقرائتكم خبر عن بينتو يختار 4 مساعدين في تدريب المنتخب أحدهم من نجوم «مونديال 90» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدرب الكولومبي، خورخي لويس بينتو، أنه استقر على اختيار أربعة مساعدين له في تدريب المنتخب الوطني، لافتاً إلى أنه ركز على أهمية إجادة مساعديه للغة الإنجليزية حتى يتمكنوا من التفاهم مع لاعبي «الأبيض» ونقل تعليماته بكل سهولة، موضحاً أنه اختار بالفعل اسمين، هما فريدي رينكون وجيلبيرتو أريناس.

وقال بينتو لصحيفة «أنتينا» الكولومبية إن «إجادة اللغة الإنجليزية شرط مهم حتى تصبح مهمة التواصل أسهل، خصوصاً أن جميع اللاعبين في المنتخب الإماراتي يجيدون الحديث باللغة الإنجليزية، وهي السمة السائدة في الدولة بشكل عام، إلى جانب اللغة العربية».

يذكر أن رينكون وأريناس سبق لهما العمل مع بينتو في تدريب منتخب هندوراس، من 2014 إلى 2017، إذ يعد رينكون من النجوم التاريخيين للكرة الكولومبية، خصوصاً أنه شارك مع «مزارعي القهوة» في ثلاث بطولات لكأس العالم في نسخ 1990 و1994 و1998، ويعد الهدف الأهم في مسيرته الذي أحرزه بمرمى ألمانيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمونديال 1990 في إيطاليا، والذي جاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وحصلت كولومبيا على بطاقة التأهل إلى الدور الثاني، علماً بأن رينكون شارك أساسياً في مباراة فريقه أمام منتخب الإمارات في الجولة الأولى التي انتهت بفوز كولومبيا بهدفين دون رد.

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ويمتلك رينكون مسيرة رائعة على مستوى الأندية التي لعب في صفوفها، إذ بدأ المدرب (53 عاماً) مسيرته مع أتلتيكو بينفينتورا الكولومبي، وخاض تجارب احترافية عدة، أبرزها مع ريال مدريد ونابولي وبالميراس، وسانتوس وكروزيرو وكورينثيانز.

من جهته، يعد المدرب، الفيزيائي جيلبرتو أريناس، من الأسماء الأساسية في الجهاز الفني لبينتو، إذ إنه في الأساس عالم فيزياء، ولديه العديد من التخصصات العلمية في جامعة ريودي جانيرو الفيدرالية بالبرازيل. ويعمل المدرب البالغ من العمر 55 عاماً مدرساً جامعياً، إلى جانب عمله مدرباً مساعداً بالعديد من الأندية في كولومبيا، بينما عمله مع المنتخبات اقتصر على الانضمام إلى الطاقم الفني لبينتو في تدريب هندوراس.

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