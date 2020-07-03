شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف مشارك في مبادرة «الحركة بركة».. ونسبة المشاهدة تتخطى الـ8 ملايين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بنجاح مبادرة «الحركة بركة»، التي أطلقها اتحاد «ستريت وورك آوت»، برئاسة إسلام قرطام، ضمن العديد من المبادرات التي أطلقتها الوزراة، للتوعية بأخطار جائحة واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

شارك في المبادرة التي امتدت فعالياتها على مدار شهر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 7000 مشارك من مختلف الأعمار، وتخطت نسبة المشاهدة الـ8 ملايين، على مدار الـ10 حلقات، وتفاعل معها أكثر من مليون فرد.

وتحدى «الحركة بركة» كان قائمًا على تشجيع نجم من نجوم الرياضة الكبار للشباب والأسر المصرية، على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، بعمل تمرين في البيت، وتحدى الملايين للقيام بأي تمرين يختاره، وإرسال الفيديو إلى صفحة وزارة الشباب والرياضة، وصفحة اتحاد «ستريت وورك آوت».

والفيديو الأعلى تفاعلًا على مدار 3 أيام، يكسب جائزة مالية يعلنها النجم صاحب التحدى بعد ٣ أيام، وينقل بعد ذلك التحدى لنجم آخر.

ومن أبرز النجوم الذين شاركوا في المسابقة، كرم جابر، ومجدي عبدالغني، وحازم إمام، وأحمد حسام ميدو، ومدحت شلبي، وسيف زاهر، ورحمة خالد، وحسني عبدربه، ومحمود عبدالرحيم جنش، ومحمد إيهاب.

ومن جانبه، قال إسلام قرطام، رئيس الاتحاد، إن أبطال ونجوم الرياضة المصرية، أثبتوا أنهم دائمًا في خدمة الوطن، ويردون الجميل للشعب المصري الذي دعمهم لاعتلاء منصات التتويج، من خلال المشاركة في حملات التوعية بأخطار جائحة كورونا.

وأضاف: «كانت مبادرة (الحركة بركة) خير مثال، حيث شارك بها نجوم مصر في مختلف الألعاب، واستجاب لهم آلاف الأشخاص من جميع الأطياف المجتمع، وحقق تحدي (الحركة بركة) نسبة عالية من المشاركة والمشاهدة، خاصة بين الشباب».

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وتابع: «أشكر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي قاد ودعم جميع المبادرات لزيادة الوعي، وفتح مراكز الشباب والمدن الرياضية والمدن الشبابية لخدمة المواطنين. أشكر كل من شارك وأيد المبادرة».