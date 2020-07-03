شكرا لقرائتكم خبر عن المدافع الهداف «راموس» يقرّب الملكي المدريدي من لقب «لاليجا» (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق ريـال مدريد فوزًا صعبًا بنتيجة «1-0» على فريق خيتافي في ديربي مدريدي، مع ختام مباريات الجولة 33 من «لاليجا».

ومنح الفوز ريـال مدريد أسبقية مريحة في جدول ترتيب الدوري، بعد أن وسع الفارق بينه وبين برشلونة إلى 4 نقاط، بعد تعثر صاحب المركز الثاني في هذه الجولة بتعادله على ملعبه بنتيجة «2-2»، ليصبح ريـال مدريد الأقرب لتحقيق اللقب، وإن كان متبقيًا 5 جولات كاملة على نهاية الموسم.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79، وقبل نهاية المباراة بـ10 دقائق تقريبًا، عن طريق المدافع والقائد سيرجيو راموس، الذي ترجم ركلة جزاء في شباك الضيوف، كانت احتسبت للمدافع داني كارفخال.

وسجل سرجيو راموس هدفه رقم 9 في «لاليجا» هذا الموسم، في سجل لا يمتلكه أي مدافع آخر في المسابقة، حيث إن أقرب مدافع له من حيث الأرقام التهديفية في لاليجا هذا الموسم هو دافيد لوبيز، لاعب إسبانيول (4 أهداف)، ورفع راموس من إجمالي أهدافه مع ريـال مدريد في مختلف البطولات إلى 95 هدفًا (646 مباراة)، وهو هدفه رقم 98 في مسيرته مع الفرق الأولى (باحتساب أهدافه الـ3 بقميص إشبيلية).

واستمرت عقدة المدرب المتميز خوسيه بوردالاس، الذي يقدم موسمًا مميزًا مع خيتافي للموسم الثاني على التوالي، مع تواجد الفريق المدريدي الصغير في المنافسة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لكن المدرب بوردالاس لديه سجل سيئ ضد كبار الفرق في لاليجا، فكانت هزيمة الأمس هي المباراة رقم 17 على التوالي له دون نجاح في تحقيق الفوز على أحد كبار لاليجا (ريـال مدريد، أتلتيكو مدريد وبرشلونة) متلقيًا الخسارة في 15 (تعادل 2) ودون أن ينجح فريقه في التسجيل في 12 من المباريات الـ 17.

كذلك استمرت عروض ريـال مدريد الدفاعية المميزة هذا الموسم؛ فحافظ الفريق على نظافة شباكه للمباراة رقم 17 هذا الموسم، 16 منها كانت بتواجد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الذي يمتلك أعلى أرقام الحراس من حيث الحفاظ على نظافة الشباك، ليس فقط في لاليجا، بل على مستوى جميع الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى هذا الموسم.

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