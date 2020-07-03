شكرا لقرائتكم فايلر يستفسر من الاهلي عن مصير صفقات الصيف قبل العودة من سويسرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إستفسر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من مسئولو النادي خلال الأيام الماضية عن تطورات ملف الصفقات الجديدة التى يستعد الأهلي لحسمها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة ، وبحث المدير الفني المتواجد حالياً في سويسرا لقضصاء أجازة عدة أيام برفقة أسرته التى تُقيم هناك عدة أمور خاصة بالفريق ويأتي في مقدمتها ملف الصفقات التى سبق وحددها المدرب السويسري قبل سفر إلى بلاده يوم 12 يوينيو الماضي ، وتشاور المدير الفني مع مسئولين في القلعة الحمراء بشأن هذا الملف وتطوراته وموقف اللاعبين الذين طلب ضمّهم لتدعيم الفريق خاصة وأن فايلرالذي سيصل القاهرة الأثنين المقبل قادماً من بلاده لم يُبالغ في طلباته الفنية وطالب صفقات قليلة للغاية وفي مراكز محدودة.

على صعيد أخر ، رحّب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى بمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا من مباراة واحدة وعلى ملعب محايد، حسبما أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وقال إن الظروف الحالية تستلزم على الجميع ضرورة مساندة الكاف من أجل عودة النشاط واستئناف ما تبقى من دورى الأبطال، موضحاً أن إقامة نصف النهائى فى سبتمبر المقبل من مباراة واحدة وفى بلد مُحايد يحقق مبدأ تكافؤ الفرص طالما تم تطبيقه على الفرق الأربعة التى وصلت للمربع الذهبي.

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وأشار عبد الحفيظ إلى أن الظروف التى عاشها العالم بسبب "جائحة" كورونا، وما تسبب فيه هذا الفيروس من تجميد النشاط لعدة أشهر، يجعل من الضرورى الموافقة على مثل هذه الحلول حتى تعود الأنشطة والحياة الرياضية لطبيعتها تدريجياً ، وشدد مدير الكرة على أن الأهلى ينتظر استئناف مسابقة الدورى المحلى، ويطالب بسرعة إعلان جدول المباريات باعتبارها افضل إعداد للفريق قبل مواجهة الوداد.

واضاف عبد الحفيظ، يجب أن تعود مباريات الدورى فى أسرع وقت ممكن من أجل الإعداد بشكل جيد لاستكمال المشوار الأفريقى، خاصة أن التأخر فى استئناف مواجهات الدورى يؤثر سلبًا على خطة الإعداد لمباريات أفريقيا.