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شكرا لقرائتكم الأهلي ينافس قطبي المغرب على الأكثر تفاعلا بفيسبوك في شهر يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شهدت قائمة أكثر الأندية الإفريقية تفاعلا على موفع "فيسبوك" تواجد الأهلي في المركز الثاني بين قطبي الكرة المغربية، بعدما احتل الرجاء الصدارة بينما جاء الوداد في المركز الثالث.
ونشرت صفحة ديبورتيس فينانزاس، المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، احصائية لأكثر الفرق الإفريقية تفاعلا على موقع فيس بوك، حيث سلطت الضوء على الثلاثي الإفريقي المتصدر.
وجاء الرجاء في المركز الأول بعدد 5.98 مليون تفاعل مع المنشورات التي ينشرها فريقه على الفيس بوك، والأهلي في المركز الثاني بعدد 2.80 مليون تفاعل، بينما الوداد في المركز الثالث بعدد 1.92 مليون تفاعل.
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