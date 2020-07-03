شكرا لقرائتكم مباراة تنس على البحر بين شريف إكرامى ورمضان صبحى.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال خوضه لمباراة "راكيت شاطئي" برفقة رمضان صبحي صانع ألعاب القلعة الحمراء وزوج شقيقة حارس الأهلي، وعلق إكرامي على الفيديو قائلاً "راكيت شاطئي"، في نزهه عائلية، حيث حصل لاعبو القلعة الحمراء على راحة سلبية لمدة 48 ساعة بدأت أمس الخميس، بعدما عاد الفريق الأحمر إلى التدريبات يوم الأربعاء قبل الماضي، عقب انتها توقف النشاط الرياضي الرياضي الذي بدأ في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

في سياق متصل، كثّف مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الماضية مفاوضاتهم مع نظراؤهم في هيدرسفيلد الأنجليزي لشراء رمضان صبحي المُعار من الأخير للأول بشكل نهائي، ودخلت المفاوضات بين الطرفين مؤخراً مرحلة جادة وقوية لرغبة الأهلي في حسم مصير اللاعب الذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجارى.

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ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى حسم الصفقة لعدة أسباب على رأسها تنفيذ مطلب الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر بالاإبقاء على اللاعب، وحتى ينتهي النادي من أحدى الصفقات بشكل رسمي فضلاً عن أن ضم رمضان صبحي سيُحدد مصير صفقات أخرى في مركزه بعدما حصل الأهلى على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب لكن الخلاف بين الناديين حول المقابل المالي تسبب في عدم حسم الصفقة حتى الأن بشكل رسمي .

ولهذه الأسباب يرغب الأهلي في الإنتهاء من عملية ضم رمضان صبحي نهائياً وتفاوض خلال الأيام الماضية بشأن مطالب النادي الأنجليزي المالية لاسيما وأن الأخير سبق وأعلن أنه ينتظر وصول عروض رسمية من أندية أوربية في تركيا والبرتغال وإيطاليا أبدت رغبتها في ضم اللاعب من أجل فتح "المزاد" على الصفقة ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات هامة وحاسمة في مصير صفقة رمضان صبحي الذي سبق وأعلن أنه سيبقي في الأهلي لو لم يتلقي عرضاً من دوري قوي في أوروبا.