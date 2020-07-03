شكرا لقرائتكم الخطيب يستشير رئيس اللجنة الطبية بالأهلي في "جراحة" حسين الشحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقد جلسة خاصة مع الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي من أجل الحصول على "فتوى طبية" ومعرفة سر أزمة حسين الشحات الأخيرة المتعلقة بالعملية الجراحية التى أجراها اللاعب قبل أسبوعين تقريباً في "الفتاق" ، ويرغب الخطيب في معرفة رأي الدجكتور محمد شوقي في سر غياب اللاعب مدة طويلة بعدما أعلن الطبيب المعالج للشحات أن الأخير يحتاج أربعة أشهر للعودة للملاعب ، وهو ما أثار صدمة في القلعة الحمراء وجعل رئيس الاهلي يفتح تحقيقاً في جراحة اللاعب التى سيغيب بسببها عن التدريبات والمباريات أكثر من أربعة أشهر وهو الأمر الذى أثار صدمة قاسية داخل أروقة القلعة الحمراء خاصة وأن الجهاز الطبي للفريق سبق وأعلن أن عملية "الفتاق" التى أجراها حسين الشحات مؤخراً تحتاج أربعة أسابيع فقط حتى يعود اللاعب للتدريبات قبل أن يتلقي الجميع في النادي صدمة قاسية بتأكيد الطبيب المُعالج للاعب بأن الجراحة ستُبعده فترة تزيد عن الأربعة شهور وهو ما أثار غضب لجنة التخطيط للكرة بالنادي وكذلك محمود الخطيب وفتح الأخير تحقيقاً حول أسباب إجراء اللاعب الجراحة قبل عودة التدريبات بأيام قليلة وعدم إجراءها مع بداية فترة التوقف منتصف مارس على خلفية "جائحة كورونا".

وتساءل مسئولو القلعة الحمراء عن سر هذه المدة الطويلة التى يحتاجها اللاعب للتعافي من هذه الجراحة ، وطالت أًصابع الأتهام حسين الشحات بسبب توقيت الجراحة الغريب كما إتهمت لجنة التخطيط للكرة بالنادي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق بأنه لم يقم بدوره على أكمل وجه في هذا الأمر فقد كان يتوجّب عليه إختيار الموعد المناسب للجراحة بشكل لا يحرم الفريق من جهود لاعب بحجم وأهمية حسين الشحات أربعة أشهر لأن الفريق سيفقد جهوده وفقاً لهذه المدة في أهم فترات الموسم محلياً وأفريقياً فاللاعب لن يُشارك مع الأهلي في بطولة الدوري التى سيتم إستئنافها في أغسطس المقبل بعد توقف دام عدة أشهر بسبب "كورونا" ولن يشارك أيضاً في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي في سبتمبر المقبل.