شكرا لقرائتكم أندية الممتاز تطالب الوزير بدعم مادي للتجهيز للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب عدد من أندية الدوري الممتاز دعم مادي من وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي من أجل التجهيز لإستكمال مسابقة الدوري خلال الأيام المقبلة بعد توقف النشاط استمر لفترة تزيد عن الثلاثة أشهر دون أي موارد دخل للأندية.

شهدت الجلسة التى جمعت وزير الرياضة أشرف صبحي مع رؤساء أندية الزمالك والاتحاد السكندري و طنطا وهم مرتضى منصور و محمد مصيلحي و فايز عريبي ، وتم عرض هذا الطلب على الوزير الذى أكد أنه سيتم دراسة طلبهم.

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فى سياق متصل حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 7 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 19-2020 ، وأكد حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أن استئناف المسابقة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما أنه بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر اقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وسيتم الكشف عنه فور الوصول لموقف نهائي بشأن ملعب أسوان الذي طلب آداء مبارياته بالقاهرة، تمهيدا لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسميا قبل الإعلان عنه خلال أيام.

أضاف مدير مسابقات الاتحاد أن المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر اقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي أبطال الدوري والكونفيدرالية.

وفيما يتعلق بالدرجات الأدنى لمسابقة الدوري يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن كل ما يتردد بخصوصها مجرد اجتهادات صحفية وسوف تعلن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد القرار النهائي بشأنها الأسبوع المقبل.