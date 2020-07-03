شكرا لقرائتكم فايلر يطلب تقريراً من سيزا عن مشاركة صالح جمعة في تدريبات الاهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من ديفيد سيزا المدرب العام للفريق تجهيز تقرير خاص عن صالح جمعة لاعب الفريق ومدى إلتزامه خلال الفترة الماضية بعدما شارك في تدريبات الفريق الجماعية وكذلك جديته ووزنه وغيرها من الأمور التى سيُناقشها ويبحثها المدير الفني للفريق بعد عودته من أجازته الحالية في سويسرا ، وسيكون لهذا التقرير دوراً في تحديد مصير صالح جمعة ومشاركته في التدريبات الفريق المقبلة من عدمها خاصة وأن صالح كان يتدرب بمفرده في "الجيم" طوال الفترة الماضية قبل أن يوافق فايلر على مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية وهو ما وصفه البعض بإمكانية العفو عن اللاعب وعودته لللتدريبات في وجود فايلر ثم المشاركة في بطولة الدوري التى تقرر إستئنافها يوم 7 أغسطس المقبل حسبما أعلن إتحاد الكرة مؤخراً.

على صعيد متصل، يعود السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الاهلى الاثنين المقبل لاستكمال مهمته مع الأهلى على الصعيدين المحلى والأفريقي، واعتمد مجلس إدارة النادى فى اجتماعه الأخير التعاقد مع فايلرلمدة موسم جديد، وذلك فى ضوء المفاوضات التى قام بها المهندس خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة على مدار الأيام الماضية والمكلف من محمود الخطيب رئيس النادى بذات المهمة ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات، واستقر الأمر بعد عرض مرتجى الذى بذل جهدًا كبيرًا على أن يكون التعاقد لمدة سنة واحدة فى ضوء المعطيات الحالية على مستوى العالم كله.