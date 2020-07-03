شكرا لقرائتكم سلبية المسحة الثانية لمحمد عواد حارس الزمالك قبل عودة التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جهاز الزمالك عن سلبية المسحة الثانية لمحمد عواد، حارس الفريق الأبيض، بعدما خضع له عقب متابعة حالته مع الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بعد إصابته بفيروس كورونا، على أن يجرى محمد عواد مسحة جديدة خلال الأيام المقبلة، للتأكد تماما من شفائه من ذلك الفيروس قبل العودة لتدريبات الفريق الجماعية.

وتقدم محمد عواد فى الفترة الأخيرة بالشكر إلى متابعيه على دعمه منذ إعلانه إصابته بفيروس كورونا، وقال الحارس عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، "شكراً لكل الناس اللي كلمتني موبايل أو من خلال مسج على مواقع التواصل وبعتزر لو مقدرتش أرد علي حد ربنا يحفظكم جميعاً".

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ويواصل الجهاز الطبى للزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، متابعة حالة محمد عواد حارس الفريق، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، حيث خضع الحارس لبروتوكول العلاج فى المنزل بعد إجرائه فحص كورونا بشكل شخصى من أجل الاطمئنان على نفسه، ليفوجئ الحارس بإيجابية التحاليل الخاصة به مع عدم وجود أعراض، لذا التزم بالمنزل مع متابعة حالته مع الجهاز الطبى للفريق والحصول على العلاج فى المنزل، حيث كشف عواد للمقربين منه أن حالته مستقرة وجيدة.

وكشف مصدر بفريق الزمالك عن تفاصيل إصابة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض بفيروس كورونا، بعد إعلان الحارس للمسألة بشكل رسمى عبر حسابه على موقع "تويتر"، وأكد المصدر أن اللاعب كان يقوم بشراء بعض المستلزمات الخاصة به ليقوم بعد ذلك بإجراء فحص فيروس كورونا الذى يتم إجراؤه وهو متواجد فى السيارة، من أجل الاطمئنان على نفسه، وفوجئ بعد الخضوع للمسحة بأن نتيجة التحاليل إيجابية، وعقب خضوعه للمسحة الثانية تبين سلبية التحاليل إلا إن الجهاز الطبى سينتظر إجراء مسحة جديدة له خلال الفترة الحالية للتأكد من تعافيه تماما من فيروس كورونا، وذلك قبل عودته لتدريبات الفريق التى ستقام خلال الفترة المقبلة.