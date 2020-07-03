شكرا لقرائتكم سمير عثمان عن تعمد طرد أحمد عيد عبد الملك: كان لاعب مشاكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد الحكم الدولي المصري السابق، سمير عثمان، على اتهام أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق للحكام بتعمد طرده من الملعب قبل الاعتزال، وقال سمير عثمان في تصريحات خاصة: أحمد عيد كان من أكثر اللاعبين المشاكسين فى الملعب ومن أكثر اللاعبين الذين كنت أحبهم رغم ذلك، وكان هذا سبب حصوله على العديد من الانذارات أو الكروت الحمراء في العديد من المباريات التي توليتها.

أضاف سمير عثمان لـ "الخليج 365": رغم أن علاقتى بأحمد عيد جيدة جداً ولكن كان فى كل مباراة أقودها يجب أن يحصل على إنذار أو طرد، أعتقد أنه حقق رقما قياسيا فى الحصول على الإنذارات، وفى إحدى المباريات لم يحصل على أى بطاقة، ولكن بمجرد نهاية المباراة حدثت أزمة واضطررت لإشهار الكارت الأحمر له، "قولت له ما صدقنا الماتش خلص".

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وكانعبد الملك قد أكد في تصريحات تلفزيونية أنه كان يتعرض لظلم تحكيمي طوال مسيرته الكروية داخل الملاعب، معلقاً : "الحكام كانوا بينزلوا الملعب ومعاهم كارت بإسم أحمد عيد حتى لو معملتش حاجة، الحكم محمد فاروق قال لطارق العشري استبدل أحمد عيد لأنني سأقوم بطرده".

وأضاف نجم نادي الزمالك الأسبق، إنه يتمنى فوز الزمالك ببطولة إفريقيا إلا أنه يرى أن حظوظ الأربع فرق بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا متساوية، وقال "في حالة خروج الزمالك سأشجع أي فريق ضد الأهلي وأتمني خسارته لكل البطولات، الزمالك بحاجة للتعاقد مع لاعب وسط مدافع وأتمني ضم دونجا أو محمد عبد العاطي".

كما كشف عبد الملك أنه يتمنى إنضمام طاهر محمد طاهر للزمالك بدلاً من الأهلي، معلقاً :"رمضان صبحي هو أكثر لاعب أهلاوي أتمني أن أراه في نادي الزمالك، عائلتي كلها زملكاوية بسبب الوالد وتربيت داخل جدران النادي، وأول مباراة"