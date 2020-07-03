شكرا لقرائتكم الزمالك يضع التجديد لـ"ساسى" أولوية بعد تمديد عقد إمام وجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استفسر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، من أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادى الأبيض، عن اللاعبين المنتظر تجديد عقودهم خلال الفترة الجارية بعد قرار تجديد عقد حازم إمام وعبد الله جمعة، لاعبى الفريق، ليوضح له المشرف العام على الكرة بأن الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق هو اللاعب المنتظر تجديد التعاقد معه خلال الفترة الجارية حيث سينتهى عقده بنهاية الموسم المقبل.

وقرر رئيس الزمالك فتح ملف تجديد ساسى مباشرة عقب عودته من تونس، خلال الفترة الحالية، حيث سيتم وضع التجديد له بمثابة أولوية عقب تجديد عقود الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق ومحمود علاء مدافع الفريق إلى جانب الثنائى حازم إمام الظهير الأيمن للأبيض وعبد الله جمعة الظهير الأيسر، لذا سيكون التجديد للاعب التونسى على رأس أولويات إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة فى المرحلة المقبلة.

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وبدأ مسئولو الزمالك إجراءات عودة الثلاثى الأجنبى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم وفرجانى ساسى من بلادهم تونس والمغرب استعداداً لعودة الفريق للتدريبات خلال الساعات المقبلة، وخضوعهم لمسحة كورونا للاطمئنان على صحتهم قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية مع زملائهم، ومن المنتظر عودة الثلاثى خلال الأيام المقبلة بعد فتح خطوط الطيران.

ويحرص الجهاز الفنى والإدارى للزمالك على الاطمئنان على الثلاثى خلال تواجدهم فى بلادهم وتنفيذ برنامج التدريب الخاص بالفريق استعداداً لمواجهة الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها شهر سبتمبر المقبل فيما كلف مرتضى منصور، إدارة الكرة بالنادى تحت إشراف أمير مرتضى، بتحويل مرتبات اللاعبين الأجانب بالفريق، عبر الحسابات البنكية الخاصة بهم،

وأوضح مرتضى منصور، أن الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون سيقومون بصرف مستحقاتهم بشكل فورى مع اللاعبين، بعد تنازل الجهاز الفنى واللاعبين عن 50% من المستحقات الخاصة بهم فى فترة توقف النشاط الكروى بسبب فيروس كورونا حيث تنازل الجهاز واللاعبين عن راتب شهرين من الأربعة أشهر التى شهدت توقف النشاط الكروى.