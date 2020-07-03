شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إجراءات التباعد الاجتماعى فى المحاضرة الفنية لطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مسئولو طلائع الجيش على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى طلبها اتحاد الكرة ضمن خطة مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وظهر اللاعبون والجهاز الفنى بقيادة عبد الحميد بسيونى ملتزمين بالتباعد الاجتماعى خلال المحاضرة الفنية التى سبقت المران استعداداً لعودة الدورى والمقرر له 7 أغسطس المقبل بعد فترة توقف طويلة دامت 4 أشهر كاملة بسبب جائحة كورونا .

وحرص العميد أحمد فؤاد، مدير الكرة بالطلائع، على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التى حددتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة ضمن خطة مواجهة الفيروس اللعين، واستعان مسئولو نادى طلائع الجيش بأبواب التعقيم الذاتى على مداخل النادى، فى إطار خطة التعقيم والتطهير لمقر النادى استعداداً لاستئناف تدريبات الفريق، كما تم الانتهاء من تعقيم استاد جهاز الرياضة العسكرى وغرف خلع الملابس وقاعة المحاضرات وتركيب بوابات التعقيم الذاتى ضمن حملة التطهير والتعقيم لمؤسسات النادى لمواجهة فيروس كورونا استعداداً لاستئناف التدريبات.

وبذل الثنائى يسرى عرفان المدير الإدارى للفريق، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين، جهوداً مكثفة لإنهاء استعدادات عودة اللاعبين للتدريبات وتجهيز كل مقرات النادى لاستقبالهم للحفاظ على سلامة الجميع، كما تم إعداد شنط لكل لاعب تضمن وسائل التطهير والتعقيم من الجيل والكحول والماسكات، وتم تجهيز الكواشف الحرارية .

وكان فريق طلائع الجيش تعادل فى آخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا. يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.

وفى وقت سابق، أعلن العميد أحمد فؤاد المهدى أن جميع عينات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالنادى بخصوص مسحة كورونا الاولى سلبية، وقال المهدى، "تم التواصل مع الشركة الطبية التى قامت بإجراء مسحة كورونا على لاعبى الفريق والجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين وجاءت جميع العينات داخل الطلائع سلبية تماما"، موضحًا أن هناك اهتماما بالغًا بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الطلائع بينما أثبتت العينة الثانية وجود حالة إيجابية فى الفريق وتم عزلها 14 يوماً لحين التعافى.

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استعدادات الطلائع لعودة الدوري



المحاضرة الفنية



عبد الحميد بسيونى