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بايرن ميونيخ: ليروي ساني لاعب مختلف وهدفنا ضم أفضل اللاعبين الألمان

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كشف كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ عن سعادته بالتعاقد مع ليروي ساني جناح مانشستر سيتي الانجليزي في ثالث صفقات النادي البافاري خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال رومينيجه في تصريحات للموقع الرسمي لبايرن ميونيخ: "نرحب بليروي ساني، انه لاعب رائع أثبت نفسه بقوة خلال السنوات الماضية خاصة مع المنتخب

الألماني"

وأضاف: "يتمتع ساني بشخصية جيدة جدًا، وهدفنا هو جمع أفضل اللاعبين الألمان في صفوف بايرن ميونخ والتعاقد مع ليروي ساني يؤكد هذا المسار".

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ومن جانبه اثني حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن علي جهود ادارة النادي في اتمام الصفقة رغم الظروف

التي يمر بها الجميع في الوقت الحالي بسبب أزمة فيروس .

وقال حميديتش: " أود أن أشكر رئيسنا ورئيس مجلس الإدارة، هربرت هاينر، الذي دعمنا منذ البداية في هذه الصفقة في ظل الظروف الصعبة التي كنا نمر بها بسبب فيروس كورونا".

وأضاف: "ليروي لاعب مختلف وسيعزز فريقنا بجودته، برفقة سيرج جنابري وكينجسلي كومان، أصبح لدينا الآن فريق قوي،  أود أن أشكر مانشستر سيتي على المفاوضات السرية والبناءة".

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