تعرف على مواعيد أبرز المباريات الأوروبية .. والقنوات الناقلة

تستأنف مساء اليوم الجمعة منافسات عدد من الدوريات الأوروبية، التي اقتربت من الوصول إلي محطتها النهائية، بعد فترة توقف طويلة للنشاط الكروي منذ مارس الماضي لمواجهة أزمة اجتياح فيروس كورونا.

" الوفد" تستعرض مواعيد أبرز مباريات

اليوم في أوروبا والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد وريال مايوركا: تنطلق مباراة أتليتكو مدريد وريال مايوركا ضمن منافسات الجولة 34 للدوري الإسباني في تمام العاشرة مساء

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اليوم وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1.

الدوري البرتغالي

سانتاكلارا وماريتمو: تنطلق مباراة سانتاكلارا وماريتمو ضمن منافسات الجولة 30 للدوري البرتغالي في العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

الدوري التركي

دينيزليسبور وجازينتب: تنطلق مباراة دينيزليسبور وجازينتب ضمن منافسات الجولة 30 بالدوري التركي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.