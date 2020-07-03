التونسي سيف الجزيري مهاجم المقاولون يعود إلى مصر الأسبوع المقبل

يستعد التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق المقاولون العرب، للعودة إلى مصر قادمًا من تونس استعدادًا لعودة الدوري الممتاز.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن ٧ أغسطس موعدًا لاستئناف الدوري الممتاز، بعد توقفه في

شهر مارس الماضي، إثر جائحة فيروس كورونا المستجد

ومن المقرر أن يعود سيف الدين الجزيري إلى مصر، الأسبوع المقبل، للانتظام مع فريقه، مع اقتراب عودة الدوري،

حيث كان اللاعب ينتظم في برنامجه التدريبي بتونس، وعلى تواصل مع الجهاز الفني لذئاب الجبل.

وبدأ فريق المقاولون العرب، تدريباته الجماعية يوم السبت الماضي، بعد الانتهاء من المسحة الثانية.

ويحتل المقاولون، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد٣٣ نقطة، خلف الأهلي المتصدر، برصيد ٤٩ نقطة.