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تطورات جديدة في صفقة انتقال تياجو من بايرن ميونخ إلى ليفربول

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كشفت تقارير إسبانية عن تطورات جديدة في مفاوضات نادي الإنجليزي مع الدولي الإسباني تياجو الكانتارا نجم وسط فريق بايرن ميونخ الألماني.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية: إن ليفربول نجح في التوصل إلى

اتفاق مع تياجو بشكل مبدئي، خاصة في ظل تعثر المفاوضات بين اللاعب الإسباني وبايرن ميونخ حول تمديد تعاقده.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول توصل لاتفاق

مع تياجو حول بنود عقده المتعلقة براتبه السنوي إلا أن المفاوضات مع بايرن ميونخ لم تنتهي حتي الآن.

ويتمسك بايرن ميونخ بالحصول علي 35 مليون يورو دفعة واحدة مقابل رحيل تياجو، بينما يحاول ليفربول تقليص هذا المبلغ وهو مايرفضه بايرن حتي الآن.

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