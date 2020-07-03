ليروي ساني: خطط بايرن ميونخ المستقبلية أقنعتني بالانضمام للفريق

أعرب الدولي الألماني ليروي ساني المنضم حديثاً لفريق بايرن ميونخ قادما من مانستر سيتي الإنجليزي عن سعادته بالانتقال للنادي البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال ساني في تصريحات للموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ: "خطة بايرن المستقبلية أقنعتني بالانضمام للفريق، أنهم يطمحون لتحقيق أهدافا كبيرة في المستقبل وهو ما يتماشي مع طموحاتي وأهدافي الشخصية".

وأضاف ساني: "المفاوضات كانت تسير بشكل جيد، لقد كان بايرن ميونخ الخيار الأوحد والمثالي بالنسبة لي".

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وأكمل: "أتطلع للعب مع الجميع في بايرن ، لقد لعبت مع البعض من لاعبي البايرن في منتخبات الشباب، كما زاملت ليون جوريتزكا في شالكه، يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين الرائعين وهناك مزيج جيد بين

أصحاب الخبرات والشباب".

وكشف ساني عن دور هانز فليك المدير الفني لبايرن في إقناعه بالانضمام للبافاري قائلا: "أعرف هانسي فليك جيدًا من خلال عملنا معًا في منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا، وكانت تجمعني به علاقة جيدة للغاية آنذاك".

"بمجرد علمي برغبته في التحدث معي، أدركت ما ينتظرني. جميعنا شاهدنا كيف تغير أداء البايرن تحت قيادته، وأعتقد أنه أدار الفريق كما ينبغي، ولذلك أشعر بتفاؤل كبير تجاه مستقبلي هنا".