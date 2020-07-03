رسميًا.. بايرن ميونيخ يعلن التعاقد مع ليروي ساني

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني رسمياً، صباح اليوم الجمعة، عن تعاقده مع ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، في ثالث صفقات النادي البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأصدر بايرن بيانًا رسميًا عبر موقع الرسمي أعلن فيه عن

اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية، وتوقيعه عقدًا يمتد لخمسة مواسم من دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية في وقت سابق أن قيمة انضمام ساني إلى بايرن

ميونخ تصل إلى 50 مليون يورو، وهي الصفقة التي حاول النادي الألماني إتمامها الصيف الماضي، قبل أن يتعرض اللاعب لإصابة في الركبة.

وتعد صفقة ساني هي ثالث صفقات بايرن ميونخ خلال الصيف الحالي بعد التعاقد مع الحارس نوبل قادماً من فريق شالكة، والفرنسي كواسي مدافع باريس سان جيرمان.