كلوب وجوارديولا يدافعان عن ليفربول بعد الهزيمة الرباعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يوليه 2020

أصر يورغن كلوب وبيب غوارديولا على أن ليفربول كان في كامل تركيزه، ولم يتراجع خلال هزيمة الفريق المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 0-4 أمام مانشستر سيتي الخميس.



وكان سيتي أكثر فاعلية لأغلب فترات المباراة وتقدم 3-0 في الشوط الأول، بينما ظهر فريق المدرب كلوب مفتقراً للحماس المعتاد.

وخسر ليفربول مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم قبل مواجهة الخميس، مما جعل البعض يتحدث عن أن حسم اللقب الأسبوع الماضي وهو الأول له في الدوري في 30 عاماً والاحتفالات المستمرة أثرت على الفريق لكن كلوب رفض هذا الحديث.

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وقال "لو أردتم السير في هذا الاتجاه وأننا لم نكن في كامل تركيزنا فلتفعلوا ذلك. رأيت تصرفات رائعة. شاهدتنا نكافح.

وتابع "الأمر لا يتعلق بالأسبوع الماضي، الحقيقة الأمر مؤلم فالهزائم تؤلم. ما أردت مشاهدته هو فريق جاهز للمنافسة ضد مانشستر سيتي الذي من الواضح كان لديه ما يريد إثباته".

وأضاف المدرب الألماني "لو هناك أي فريق في العالم يمكن أن يسحقنا بهذه الطريقة، فمن المرجح أن يكون سيتي لكننا سنعود مرة أخرى. سنجري بعض التغييرات الجيدة ونظهر بشكل مختلف لكن الليلة ما حدث فقد حدث".

وقال غوارديولا مدرب سيتي إنه لا توجد أي شكوك في أن ليفربول عانى من آثار الفوز باللقب.

وتابع المدرب الإسباني "شاهدت فريقا يركز بقوة ويملك الحيوية والرغبة في الفوز وشاهدت من الدقيقة الأولى أنه كان يركز للعب بقوة".