ميسي يوقف مفاوضات التجديد مع برشلونة ويرفض الاتهامات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يوليه 2020

قالت محطة كادينا سير الإذاعية الإسبانية اليوم الجمعة، إن "ليونيل ميسي قائد برشلونة أوقف مفاوضات تجديد عقده مع النادي ويستعد للرحيل عن الفريق بعد انتهاء عقده في 2021".



وأشار التقرير إلى أن ميسي ووالده خورخي كانا يتفاوضان مع النادي لتجديد العقد الذي تم توقيعه في 2017، لكن الآن اللاعب الأرجنتيني لا يرغب في البقاء في كامب نو.

وأوضح التقرير أن ميسي غاضب من التقارير الصحافية التي جعلته يبدو مسؤولاً عما يحدث في النادي مثل إقالة المدرب إرنستو فالفيردي في يناير كما يشعر بالإحباط من افتقار التشكيلة للكفاءة.

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وأحرز ميسي، الذي بلغ 33 عاماً الشهر الماضي، الهدف رقم 700 في مسيرته، عندما هز شباك أتلتيكو مدريد من ركلة جزاء يوم الثلاثاء لكن المباراة انتهت بخيبة أمل للفريق بعد التعادل 2-2 وتراجع آماله في الاحتفاظ بلقب الدوري.

ويتأخر برشلونة بأربع نقاط عن ريال مدريد المتصدر قبل خمس جولات من النهاية، بعدما تغلب فريق العاصمة 1-0 على ضيفه خيتافي الخميس.

وعلى الرغم من اشتهاره بالخجل خارج الملعب أصبح ميسي أكثر المنتقدين للفريق في العام الماضي. ففي يناير الماضي انتقد إيريك أبيدال المدير الرياضي، بعد حديث اللاعب الفرنسي السابق عن أن اللاعبين تسببوا في إقالة فالفيردي.

وفي مقابلة مع موندو ديبورتيفو في فبراير أوضح أن الفريق لا يملك الكفاءة الكافية للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وفي أبريل انتقد إدارة النادي بعد حديثها عن اللاعبين الذين لم يتقبلوا تخفيض رواتبهم لمساعدة برشلونة في المشاكل المالية التي تعرض لها خلال جائحة فيروس كورونا.