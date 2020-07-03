شكرا لقرائتكم الاهلي يبحث مع المقاولون "قيمة" طاهر طاهر بعد تعثّر "المقايضة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الحالية مع نظراؤهم في المقاولون العرب لحسم صفقة طاهر محمد طاهر ، وشهدت الأيام الماضة مفاوضات مُكثفة بين الناديين لإتمام الصفقة لاسيما بعدما حصل الأهلي على توقيع اللاعب مؤخراً ويتبقي الحصول على موافقة المقاولون العرب وشهدت المفاوضات بين الناديين خلافات واضحة بين الناديين حول قيمة الصفقة ففي البداية طلب المقاولون 40 مليون جنيه للإستغناء عن اللاعب ثم تم تخفيض المبلغ إلى 35 مليون جنيه لكن الأهلي رفض هذه المبالغ تماماً ووصفها بأنها مُبالغ فيها خاصة في ظل تخفيض أسعار اللاعبين في العالم كله جراء "جائحة" كورونا.

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وعرض الأهلي على المقاولون 15 مليون جنيه وأثنين من اللاعبين من أجل ضم طاهر محمد طاهر وحدد الاهلي أربعة لاعبين للمقاولون من أجل إختيار أثنين منهم ، وهم ، حسين السيد وأحمد الشيخ وباسم على وصالح جمعة ،فيما طلب المقاولون العرب من الأهلي مبلغ 30 مليون جنيه وأثنين من اللاعبين ، وحدد المقاولون أربعة لاعبين من الأهلي ويختار أثنين منهم واللاعبين الأربعة هم ، ناصر ماهر وأحمد الشيخ وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان.

الخلاف بين الأهلي والمقاولون حول الصفقات التبادلية جعل مسئولو القلعة الحمراء يُفكرون في حسم الصفقة عن طريق المقابل المالي فقط وليس من خلال صفقات تبادلية بجانب مبلغ مالي وهو ما سيتم حسمه في غضون الأيام المقبلة.