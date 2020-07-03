شكرا لقرائتكم شرخ فى القدم يبعد ميدو جابر عن الملاعب 3 أسابيع بسبب إصابة العزل المنزلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب ميدو جابر صانع ألعاب مصر المقاصة الحالى والاهلى السابق عن فترة إعداد فريقه لمدة ثلاثة أسابيع عقب تعرضه للإصابة بشرخ فى القدم أثناء أداء تدريبات بمفرده فى العزل المنزلى حيث شعر اللاعب بألم مبرح لتثبت الاشعة تعرضه لشرخ وحاجته لوجود جبيرة تنزع بعد ثلاثة أسابيع ، وكان إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة قد حدد غدا السبت موعداً لبداية تدريبات الفريق الفيومى استعداداً لعودة الدوري المتوقف منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

وفى وقت سابق ، أكد ميدو جابر أن قميص المارد الأحمر "تقيل" ولا يستطيع أى لاعب ارتداءه بسبب كم الضغوطات التى تقع عليه فور دخوله من بوابة النادى، لافتًا إلى أن الرحيل عن الفريق ليس مقياس للعطاء، خاصة أن هناك بعض الظروف التى لا تساعد اللاعب على تقديم أفضل ما لديه.

وعن أزمة حسام عاشور قائد الأهلى، الأخيرة، قال ميدو جابر في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "تعاملت مع حسام عاشور ولم أشعر بأى فارق لكونه لاعبا متواضعا جدًا، فهو طيب لأبعد الحدود ويعشق الكيان، وكان دائمًا يقول لنا أن الأهلي فوق الجميع، وأفضل سيناريو أتمنى أن يحدث أن يعتزل فى القلعة الحمراء ولا ينتقل لفريق أخر إنه ما زال قادرعلى العطاء".

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وكشف ميدو جابر كواليس انتقاله للأهلى، مشيرًا إلى أن مسئولي الأهلي فاوضوه وقت أن كان لاعبا في صفوف الأولمبي وقبل الانتقال للفريق الفيومي، وكنت وقتها قد أحرزت 20 هدفا في دوري الدرجة الثانية، مشيرا لى أن ناجي خليل عضو اللجنة الفنية بالأهلي أكد له أن مسئولي الأهلي معجبين بي، ووقعت على عقود انتقالي للقلعة الحمراء حيث تفاوض معي علاء عبد الصادق المشرف على الكرة بالأهلي وعصام سراج مدير التعاقدات السابق، ولكن تعثرت المفاوضات بسبب أنني ألعب في الدرجة الثانية

قال: "الوضع اختلف من التعامل معي في الدرجة الثانية عن التعامل بعد انتقالي من الأهلي، وكنت قد أعطيت موعدا للأهلي بأنه لو لم يتم التعاقد معي في تلك الفترة سأوافق على الانتقال للزمالك ووقتها كان الناديين يفاوضونني".

أشار ميدو جابر: "هناك فترات قدمت فيها مستويات طيبة مع الأهلي وفترات أخفقت فيها، وفي النهاية راضي عن الفترة التي قضيتها، ورفضت الخروج للإعارة أثناء وجودي في الأهلي وكنت أرى أن رحيلي بشكل نهائي والعودة للمقاصة أفضل".

شدد على أنه لم يندم على القرار الذي اتخذه برفض الإعارة وطلب الرحيل النهائي عن الأهلي، مشيرًا إلى أنه كان يحصل على عقد سني بقيمة 35 ألف جنيه في الألمونيوم، وتمكن من الحصول على مبلغ 400 ألف جنيه بعد انتقاله للمقاصة، قبل أن يتم ترضيته بمنحه 100 ألف جنيه أخرى من قبل محمد عبد السلام رئيس النادي، بعدما وعده بمنحه 100 ألف جنيه حال تقديمه مستويات قوية مع الفريق الفيومي.