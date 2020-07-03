شكرا لقرائتكم الاهلي يصرف راتب شهر يونيو للنشاط الرياضي وقطاع الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرفت إدارة النادي الأهلي مؤخراً راتب شهر يونيو للنشاط الرياضي ولاعبي فريق الكرة والأكاديميات بعد أيام من صرف راتب الشهر ذاته للموظفين والعمال حيث نجح الاهلي في توفير السيولة المالية التى تقرب من 40 مليون جنيه شهرياً للموظفين والعمال وأقساط لاعبي فريق الكرة وغيرهم في النادي رغم الأزمة المالية الطاحنة التى يعاني منها العالم كله جراء "جائحة" كورونا.

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ورفض مجلس الأهلى السير فى نفس الطريق الذى سبقته فيه أندية كثيرة محلية وعالمية على خلفية جائحة كورونا وهو تخفيض عقود اللاعبين والمدربين وتخفيض العمالة وتسريح الموظفين أو تخفيض رواتبهم، وقرر المجلس الأهلاوى البحث عن أفكار لتنمية الموارد من أجل الالتزام بمستحقات موظفيه وعدم المساس برواتب العاملين، وقرر صرفها كاملة فى مواعيدها المعتادة شهريا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية فى هذه الظروف الصعبة.

من ناحية أخرى ، طلبت لجنة التخطيط للكرة بالنادي تصوّراً من خالد بيبو الذى تم تعيينه مؤخراً رئيساً لقطاع الناشئين في القلعة الحمراء ويتضمن التقرير رؤية لبيبو عن القطاع وإحتياجاته وكيفية النهوض به الفترة المقبلة بما يساعده على تقديم عناصر واعدة للفريق الأول ويأتي ذلك بعدما اعتمد مجلس إدارة النادي في اجتماعه الأخير تصور لجنة التخطيط للكرة الخاص بقطاع الناشئين في الموسم الجديد، وتعيين خالد بيبو رئيسًا للقطاع وتكليفه بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفرق ومدرسة الكرة والعرض على لجنة التخطيط في الاجتماع القادم ليحل خالد بيبو محل فتحي مبروك الذى رحل من هذا المنصب.