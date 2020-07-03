اشتباه في إصابة شيكابالا بفيروس كورونا

كشفت الإعلامي مهيب عبدالهادي أن هناك اشتباهاً في إصابة قائد الزمالك، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح عبدالهادي، خلال برنامجه المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن شيكابالا خالط طوال الفترة الماضية محمد خليفة، لاعب فريق الزمالك السابق وأسوان الحالي، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف الإعلامي أن شيكابالا ظهر في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية مع خليفة والتقطا عدد كبير من الصور سوياً.

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وأشار إلى أن شيكابالا سيجري مسحة طبية اليوم مع فريق الزمالك للتأكد من إصابته بكورونا من عدمها.

وأكد عبدالهادي أن لاعبو الزمالك سيجرون مسحة طبية اليوم، الجمعة، استعداداً لعودة التدريبات خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب بعد إجراء المسحة الثانية وفقا للاتفاق الذي تم بين مجلس الإدارة والمدير الفني الفرنسي كارتيرون.