شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مش فى الكورة بس.. المغاربة يخطفون الأنظار فى الايجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لايستطيع أحد أن ينكر ما قدمه عدد من اللاعبين الأجانب في الدورى المصرى خاصة المغاربة منهم، ممن يلعبون لأندية مختلفة سواء في الأهلى أو الزمالك، وتركوا بصمات مع أنديتهم وساهموا في حصد البطولات، ومنهم أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم وخالد بوطيب وحميد أحداد في الزمالك، وليد أزارو في الأهلى، ولم يكن تميز المغاربة في الاجيبشان ليج بسبب ما يقدمونه على المستوى الفني داخل الملعب فقط، بل للفت الأنظار إليهم بما يرتدونه حيث ظهر وليد ازارو بالجلباب المغربى، وحميد أحداد أيضا وبالانتقال إلى بن شرقى ففي الأيام الماضية ظهر بملابس غريبة مثل قيامه بـ"فوتو سيشن" بالـ"بيجامة"، وارتداء ملابس مزركشة على غرار النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، وكذلك تقليده في ارتداء نفس النظارة، حتى ظهر وكأنه صورة طبق الأصل منه.

وانضم أشرف بن شرقى لصفوف الزمالك الصيف الماضى، قادما من صفوف فريق الهلال السعودي، ونجح فى التتويج مع الفارس الأبيض بـ3 ألقاب وهى كأس مصر، السوبر الأفريقى والسوبر المصرى أما وليد ازارو فبدأ نادي الاتفاق السعودي في التحرك لتمديد استعارته من الأهلى وذلك لمدة شهرين حتى نهاية الموسم الجاري، وذكرت الصحيفة أن المغربي أعطى موافقته للنادي السعودي، في حين يتوجب على الاتفاقيين انتظار موافقة الأهلي المصري على التمديد.



احداد



بن شرقى بالبيجامة

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بن شرقى



حميد احداد بالجلباب



بيجامة بن شرقى