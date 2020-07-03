شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يستعيد ذكريات "رقصة نوبية" لشيكابالا عقب التتويج بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الحساب الرسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" ذكريات الرقصة النوبية التى قام بها محمود عبد الرازق شيكابالا، كابتن الزمالك، عقب تتويج فريقه بكأس السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف من قلب العاصمة القطرية "الدوحة"، وسط حشد جماهيرى لأبناء ميت عقبة فى مدرجات ملعب نادى الغرافة ليتوج الفارس الأبيض بلقبه الرابع فى البطولة.

ويعد تتويج فريق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى حيث كان آخر كأس سوبر توج به الزمالك فى عام 2003 على حساب الوداد المغربى وجاء تتويج الزمالك بتقدمه بالهدف الأول عن طريق يوسف أوباما فى الدقيقة 2 بعد تلقيه عرضية من محمد عبد الشافى حولها برأسه إلى داخل شباك الترجى وأدرك عبد الرؤوف بن غيث التعادل للترجى من ركلة جزاء فى الدقيقة 54، ثم نجح أشرف بن شرقى فى إعادة الزمالك لتقدمه بتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 58 وفى الدقيقة 92 نجح بن شرقى مجددا فى إضافة الهدف الثانى له والثالث للزمالك لينهى آمال الترجى فى العودة بالنتيجة.

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وأصبح هدف أوباما أسرع هدف يسجل فى تاريخ مباريات السوبر الأفريقى، بعد مرور دقيقة و40 ثانية، متخطيا أمين الشرميطى، مهاجم النجم الساحلى، الذى سجل فى مرمى الصفاقسى، بعد مرور 5 دقائق، من مواجهة الفريقين، فى نسخة 2008.

ونجح الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك فى تحقيق لقب السوبر الأفريقى له للعام الثانى على التوالى بعد قيادته للفريق الأبيض والفوز أمام الترجي، كان كارتيرون قاد الرجاء المغربى الموسم المنقضى للفوز بالسوبر الأفريقى أيضاً على حساب الترجى التونسى أيضاً، ليواصل كارتيرون عقدته للترجى والمدير الفنى للفريق التونسى أيضاً معين الشعباني.