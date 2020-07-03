شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصرف راتب شهر يونيو للنشاط الرياضى وقطاع الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرفت إدارة النادى الأهلى مؤخراً راتب شهر يونيو للنشاط الرياضى ولاعبى فريق الكرة والأكاديميات، بعد أيام من صرف راتب الشهر ذاته للموظفين والعمال، بعدما نجح الأهلى فى توفير السيولة المالية التى تقرب من 40 مليون جنيه شهرياً للموظفين والعمال وأقساط لاعبى فريق الكرة وغيرهم فى النادى رغم الأزمة المالية الطاحنة التى يعانى منها العالم كله جراء "جائحة" كورونا.

ورفض مجلس الأهلى السير فى نفس الطريق الذى سبقته فيه أندية كثيرة محلية وعالمية على خلفية جائحة كورونا وهو تخفيض عقود اللاعبين والمدربين وتخفيض العمالة وتسريح الموظفين أو تخفيض رواتبهم، وقرر المجلس الأهلاوى البحث عن أفكار لتنمية الموارد من أجل الالتزام بمستحقات موظفيه وعدم المساس برواتب العاملين، وقرر صرفها كاملة فى مواعيدها المعتادة شهريا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية فى هذه الظروف الصعبة.

من ناحية أخرى، طلبت لجنة التخطيط للكرة بالنادى تصوّراً من خالد بيبو الذى تم تعيينه مؤخراً رئيساً لقطاع الناشئين فى القلعة الحمراء ويتضمن التقرير رؤية بيبو عن القطاع واحتياجاته وكيفية النهوض به الفترة المقبلة بما يساعده على تقديم عناصر واعدة للفريق الأول، ويأتى ذلك بعدما اعتمد مجلس إدارة النادى فى اجتماعه الأخير تصور لجنة التخطيط للكرة الخاص بقطاع الناشئين فى الموسم الجديد، وتعيين خالد بيبو رئيسًا للقطاع وتكليفه بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفرق ومدرسة الكرة والعرض على لجنة التخطيط فى الاجتماع القادم ليحل خالد بيبو محل فتحى مبروك الذى رحل من هذا المنصب.