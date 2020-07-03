شكرا لقرائتكم خبر عن شرخ فى القدم يبعد ميدو جابر عن الملاعب 3 أسابيع بسبب إصابة العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب ميدو جابر، صانع ألعاب مصر المقاصة الحالى والأهلى السابق، عن فترة إعداد فريقه لمدة ثلاثة أسابيع عقب تعرضه للإصابة بشرخ فى القدم أثناء أداء تدريبات بمفرده فى العزل المنزلى، وشعر اللاعب بألم مبرح لتثبت الأشعة إصابته بشرخ وحاجته لوضع جبيرة تنزع بعد ثلاثة أسابيع.

وكان إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة قد حدد غدا السبت موعداً لبداية تدريبات الفريق الفيومى استعداداً لعودة الدورى المتوقف منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

وفى وقت سابق، أكد ميدو جابر أن قميص المارد الأحمر "تقيل" ولا يستطيع أى لاعب ارتداءه بسبب الضغوطات الكبيرة التى تقع عليه فور دخوله من بوابة النادى، لافتًا إلى أن الرحيل عن الفريق ليس مقياساً للعطاء، خاصة أن هناك بعض الظروف التى لا تساعد اللاعب على تقديم أفضل ما لديه. وعن أزمة حسام عاشور قائد الأهلى الأخيرة قال ميدو جابر فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت، "تعاملت مع حسام عاشور ولم أشعر بأى فارق لكونه لاعبا متواضعا جدًا، فهو طيب لأبعد الحدود ويعشق الكيان، وكان دائمًا يقول لنا أن الأهلى فوق الجميع، وأفضل سيناريو أتمنى أن يحدث أن يعتزل فى القلعة الحمراء ولا ينتقل لفريق أخر إنه ما زال قادرعلى العطاء". وكشف ميدو جابر كواليس انتقاله للأهلى، مشيرًا إلى أن مسئولى الأهلى فاوضوه وقت أن كان لاعبا فى صفوف الأولمبى وقبل الانتقال للفريق الفيومي، وكنت وقتها قد أحرزت 20 هدفا فى دورى الدرجة الثانية، مشيرا لى أن ناجى خليل عضو اللجنة الفنية بالأهلى أكد له أن مسئولى الأهلى معجبين بي، ووقعت على عقود انتقالى للقلعة الحمراء حيث تفاوض معى علاء عبد الصادق المشرف على الكرة بالأهلى وعصام سراج مدير التعاقدات السابق، ولكن تعثرت المفاوضات بسبب أننى ألعب فى الدرجة الثانية Advertisements

قال ميدو جابر، "الوضع اختلف من التعامل معى فى الدرجة الثانية عن التعامل بعد انتقالى من الأهلي، وكنت قد أعطيت موعدا للأهلى بأنه لو لم يتم التعاقد معى فى تلك الفترة سأوافق على الانتقال للزمالك ووقتها كان الناديين يفاوضونني".

وأضاف ميدو جابر، "هناك فترات قدمت فيها مستويات طيبة مع الأهلى وفترات أخفقت فيها، وفى النهاية راضى عن الفترة التى قضيتها، ورفضت الخروج للإعارة أثناء وجودى فى الأهلى وكنت أرى أن رحيلى بشكل نهائى والعودة للمقاصة أفضل".

شدد على أنه لم يندم على القرار الذى اتخذه برفض الإعارة وطلب الرحيل النهائى عن الأهلي، مشيرًا إلى أنه كان يحصل على عقد سنى بقيمة 35 ألف جنيه فى الألمونيوم، وتمكن من الحصول على مبلغ 400 ألف جنيه بعد انتقاله للمقاصة، قبل أن يتم ترضيته بمنحه 100 ألف جنيه أخرى من قبل محمد عبد السلام رئيس النادي، بعدما وعده بمنحه 100 ألف جنيه حال تقديمه مستويات قوية مع الفريق الفيومي.

ميدو جابر