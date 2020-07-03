شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..كشف حساب الأهلى والزمالك فى الملاعب المحايدة قبل موقعة إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قراراته الخاصة باستئناف بطولتى دورى أبطال أفريقيا ، وذلك فى أعقاب اجتماع اللجنة التنفيذية بالاتحاد ضمن خطة مواجهة الكاف لإنقاذ النشاط الكروى من جائحة كورونا ، حيث قرر إقامة مواجهة نصف نهائى دورى الابطال الأفريقى من مباراة واحدة عكس ما كانت عليه فى الماضي، والتي كانت تقام على مباراتين "ذهابا وإيابا" وعلى ملاعب محايدة في شهر سبتمبر المقبل، لكنه أشار إلى أنه حتى الآن لم يتحدد البلد المضيف سواء لنصف النهائى أو النهائي .

نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا الأول سيجمع بين الأهلى والوداد المغربى، فيما يلتقى فى الثانى الزمالك مع الرجاء المغربى.

وخاضت أندية نصف النهائي الأفريقي بإستثناء فريق الرجاء المغربى مباريات كثيرة على ملاعب محايدة نستعرض نتائجها في السطور التالية ..

*الأهلى – الزمالك

التقى الأهلى والزمالك على ملعب إف أن بى بجنوب أفريقيا موسم 1994 على لقب كأس السوبر الأفريقي ونجح الفارس الأبيض في التتويج باللقب بهدف دون رد .

*الأهلى – النجم الساحلى التونسى

واجه الاهلى منافسه النجم الساحلى التونسى في أثيوبيا على ملعب أديس أبابا على لقب كأس السوبر الافريقى وفاز المارد الأحمر باللقب بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل.

*الزمالك – الترجى التونسى

واجه الزمالك نظيره الترجى التونسى على ملعب ثاني بن جاسم في دولة قطرعلى لقب كأس السوبر الأفريقي وتمكن الفارس الأبيض من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف .

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*الرجاء المغربى – الترجى التونسى

واجه الرجاء المغربى نظيره الترجى التونسى على ملعب ثاني بن جاسم في دولة قطر على لقب كأس السوبر الافريقى عام 2019 وفاز الرجاء بهدفين مقابل هدف .

وتأهل الأهلى لمواجهة الوداد المغربى بعدما تخطى عقبة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا، ولعب المارد الأحمر ست مباريات حصد 11 نقطة وسجل 7 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويعد حسين الشحات نجم الفريق هو الهداف برصيد 5 أهداف.

فيما يحتل الأهلى صدارة الدورى المصرى برصيد 49 نقطة بعدما لعب 17 مباراة سجل 46 هدفا وتلقت شباكه 4 أهداف ولم يهزم وتعادل فى مباراة وحيدة ومازال لديه لقاء مؤجل

وعلى نفس الوتيرة لعب الوداد المغربى 6 مباريات بدورى أبطال أفريقيا حصد ٩ نقاط وسجل لاعبيه ١٠ أهداف وتلقت شباكه ٦ أهداف ويعد ايوب الكعبى هو هداف الفريق برصيد 3 أهداف.

وعلى صعيد الدورى المغربى يتربع الوداد على الصدارة برصيد 33 نقطة من 15 مباراة حيث سجل 27 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا .

فيما تأهل الزمالك لملاقاة الرجاء المغربي بعد أن تخطي عقبة الترجي التونسي ولعب الفارس الأبيض 6 مباريات حصد 9 نقاط وسجل 5 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويعد المغربى أشرف بن شرقى نجم الفريق هو الهداف برصيد 6 أهداف.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بالدوري المصري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة سجل 22 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا.

وعلي نفس الوتيرة لعب الرجاء المغربى 6 مباريات بدورى أبطال أفريقيا حصد 11 نقطة وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف ويعد بدر بانون هو هداف الفريق برصيد 3 أهداف وعلي صعيد الدوري المغربي يحتل الرحاء المركز الرابع أيضا مثل الزمالك برصيد 24 نقطة من 13 مباراة حيث سجل 19 هدف وتلقت شباكه 13 هدف .