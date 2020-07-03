قصة هدف.. نخلة يسجل الهدف الذهبي بعد نزوله بلحظات في الهلال السعودي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نزوله في المباراة بلحظات ، نجح أحمد نخلة لاعب الأهلى فى إحراز الهدف الذهبى فى مرمى شباك الهلال السعودى بالبطولة العربية عام 1996، ليفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، ويتأهل إلى نهائى البطولة، لمواجهة الرجاء المغربى .
في المباراة النهائية نجح الأهلي بالفوز علي الفريق المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى استاد القاهرة الدولى فى مباراة كبيرة شهدت حضورا جماهيريا كبيرا وأحرز أهداف الأهلى كل من مجدى طلبة وهادى خشبة ووليد صلاح الدين، ليتوج المارد الأحمر بأول بطولة عربية فى تاريخه، وسط مشاركة أندية كبيرة من الوطن العربي.
ثم خاض الأهلى مباراة سهلة مع فريق شباب رفح ألفلسطينى ويفوز فوز عريض 7-0، وأحرز أهداف الأهلى، أحمد كشرى خمسة أهداف، وإبراهيم حسن ومجدى طلبة لكل منهما هدف، ليصعد الأهلى للدور قبل النهائى ويواجه الهلال السعودى ويفوز الأهلى فى هذه المباراة بهدفين لمجدى طلبة وأحمد نخلة "هدف ذهبى" بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1-1.
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