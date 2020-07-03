محمد أبو تريكة: هندرسون ليس أفضل لاعب في الدوري الانجليزي، هؤلاء الأحق

عارض أسطورة الاهلي ونجم منتخب مصر “محمد أبو تريكة” الإعلام الإنجليزي في مسألة التحيز لقائد ليفربول ولاعب منتخب إنجلترا “جوردان هندرسون” من أجل التتويج بلقب أفضل لاعب في الدوري الانجليزي هذا الموسم 2020/2019 على حساب أسماء أخرى تستحق أكثر منه.

ويرى أبو تريكة أن لقب أفضل لاعب في الدوري الانجليزي هذا الموسم لا يجب أن يخرج عن الثلاثي “محمد صلاح وساديو ماني وكيفن دي بروينه”، ولو كان ولابد من الانحياز للاعب انجليزي فيجب أن يكون للظهير الأيمن الشاب “ألكسندر أرنولد” وليس لجوردان هندرسون.

وعاش ليفربول ليلة أمس الخميس، في ظل مشاركة هندرسون بخط الوسط، كابوسًا مزعجًا بعد تكريم الفريق بممر شرفي من لاعبي مان سيتي بمناسبة تتويج رفاق محمد صلاح بلقب الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم.

وسقط ليفربول برباعية نظيفة على ملعب طيران الاتحاد أمام مانشستر سيتي ضمن الجولة 32 من الدوري الانجليزي الممتاز، ليفسد جوارديولا احتفالات كلوب بأول لقب للبريميرليج في تاريخ ليفربول منذ 30 عامًا.

وقال أبو تريكة خلال تواجده في ستوديو بي ان سبورت لتحليل لقاء مان سيتي وليفربول “هندرسون لا يستحق جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي هذا الموسم..الأحق بها محمد صلاح أو ساديو ماني أو ألكسندر أرنولد، بالاضافة إلى كيفن دي بروينه، جميعهم قدموا مستوى ثابت خلال الموسم أكثر من هندرسون الذي ينافس على اللقب فقط بفضل مساندة الاعلام الانجليزي”.

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وأشار أبو تريكة إلى أنه لو يجب منح الجائزة من رابطة اللاعبين المحترفين للاعب إنجليزي فيجب أن يكون أرنولد وليس هندرسون الذي يجامله الاعلام المحلي بشكل سيؤثر على جودة وقيمة المسابقة بالسلب في السنوات القليلة القادمة.

وأضاف محلل قنوات بي ان سبورت القطرية “الاعلام الانجليزي منحاز ويضغط بشكل غير عادي ويروج إلى أحقية هندرسون بلقب أفضل لاعب في الموسم، وأرى أنه لا يستحق الجائزة، ولو حصل عليه ستتأثر قيمة المنافسة في قادم المواعيد”.

وساهم محمد صلاح في تسجيل ليفربول لـ 24 هدفًا في منافسات الدوري الانجليزي هذا الموسم، بواقع 7 تمريرات حاسمة و17 هدفًا، بينما ساهم ساديو ماني في 19 هدفًا، بتسجيل 15 وصناعة 4.

ويتنافس كل من كيفن دي بروينه وألكسندر أرنولد على لقب أفضل صانع ألعاب في الدوري الانجليزي هذا الموسم، بينما لا يتواجد هندرسون في هذا الصراع رغم مركزه كلاعب وسط متقدم يستطيع تمرير الكرات الحاسمة مثله مثل دي بروينه.

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