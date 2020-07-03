أهداف مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الاسباني

يقدم لكم الخليج 365 أهداف مباراة ريال مدريد وخيتافي لحساب الجولة الـ 33 في الدوري الاسباني اليوم الخميس 2-7-2020.

نجح ريال مدريد في اقتناص فوزًا ثمينًا بهدف دون رد أمام خيتافي، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ 33 بالدوري الاسباني، ليبتعد بالصدارة بفارق 4 نقاط عن الوصيف “برشلونة“.

ودخل ريال مدريد المباراة تائهًا وكاد يستقبل الهدف الاول في الدقيقة الثامنة من كرة طائشة داخل منطقة الجزاء لولا تألق الحارس البلجيكي “تيبوا كورتوا” الذي أبعدها إلى الركنية ببراعة كبيرة.

وهدد ريال مدريد مرمى خيتافي لأول مرة في الدقيقة (23) عن طريق اللاعب البرازيلي “فينيسيوس جونيور” الذي حول عرضية فيرلاند ميندي بتسديدة محكمة في المرمى ولكن الحارس سوليس حال بينها وبين الشباك.

وأُجبر المدير الفني لريال مدريد “زين الدين زيدان” على إجراء التبديل الاول في المباراة عند الدقيقة (32)، بعدما عانى المدافع الفرنسي رفائيل فاران من إصابة عضلية ليحل بديلاً عنه إيدير ميليتاو الذي قدم مباراة رائعة.

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وشن لاعبو ريال مدريد هجمة مرتدة رائعة في الدقيقة (36) مستغلين تقدم مدافعي فريق خيتافي في الكرات الثابتة ولكن لم يفلح إيسكو في تحويل تمريرة راموس إلى الشباك، لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني اقترب ريال مدريد اكثر من مرمى خيتافي وحاول “لوكا مودريتش” افتتاح التسجيل بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت في اقدام المدافعين ومرت بجوار القائم ببضعة سنتيمترات.

وعند الدقيقة (77) تحصل الظهير الأيمن “دانيال كارفاخال” على ركلة جزاء بعد إعاقة واضحة من مدافع خيتافي، تولى تنفيذها قائد الفريق “سيرخيو راموس” وكالعادة نجح في تسجيلها معلنًا تقدم ريال مدريد بالهدف الاول والوحيد في المباراة.

ضربة الجزاء وهدف راموس

ووصل ريال مدريد بهذا الفوز إلى النقطة الـ 74 في صدارة جدول الترتيب، وبفارق 4 نقاط عن “برشلونة” الذي يحتل المركز الثاني برصيد 70 نقط، وبفارق 15 نقطة عن صاحب المركز الثالث “أتلتيكو مدريد”.

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