يعتبر فيردر بريمن والمعروف بألوانه الابيض والاخضر من أبرز أندية ألمانيا واكثرها نجاحاً، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات فيردر بريمن الألماني.

يحتفل فيردر بريمن يوم 4 من شهر فبراير كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1899، ويتخذ من ولاية برلين شمال غرب ألمانيا مقراً له، ويستضيف الفريق جميع مبارياته على ملعب “فيسير شتاديوم” الذي يتسع لنحو 42 ألف مشجع.

يرجع أول لقب محلي تُوج به فيردر بريمن الى عام 1965 عندما فاز ببطولة الدوري الدوري الألماني، أما أول لقب أوروبي فيرج الى عام 1992 عندما تُوج بكأس أبطال الكؤوس الأوروبية.

ويبقى موسم (2003-04) عالقاً في أذهان جماهير فيردر بريمن، لأنه الموسم الذي حققوا فيه بطولة الدوري الألماني لأخر مرة حتى يومنا هذا.

فبفضل تألق البرازيلي إيلتون الذي سجل 28 هدفاً، وتواجد لاعبين رائعين أمثال الفرنسي ميكو والألماني إرنست والمدافع الألماني بومان، وبقيادة المدرب توماس شاف، استطاع فيردر بريمن إنهاء الموسم في المركز الأول برصيد 74 نقطة متفوقاً على بايرن ميونخ بفارق 6 نقاط.

Advertisements

ويعد أوتو ريهاجل أحد المدربين الأساطير في تاريخ النادي، حيث تولى تدريب فيردر بريمن بعد أن عانى أياماً صعبة في الثمانينات، واستطاع الوصول إلى المركز الثاني في الدوري الألماني 3 مرات وأعادهم لبطولة الدوري عام 1988 بعد 23 سنة غياب، كما وصل إلى نهائي كأس المانيا مرتين متتاليتين ثم فاز بالثالثة ما بين 1989 إلى 1991، وحمل ريهاجل كذلك مع فيردر بريمن لقب كأس أوروبا لأبطال الكأس.

ويعتبر اللاعب البيروفي “كلاوديو بيتزارو” الهداف التاريخي لفريق فيردر بريمن حيث سجل (149 هدفاً)، أما اللاعب الأكثر مشاركة مع الفريق فهو الألماني “ديتر بوردينسكي” برصيد (479 مباراة).

أما بخصوص الخصم الأشد عداوة لفيردر بريمن، فإن هامبورج يعد عدوهم الأول، ويلعبان معاً ما يسمى بديربي شمال المانيا.

إليكم سجل بطولات فيردر بريمن الألماني (محلياً)

كم مرة فاز فيردر بريمن بالدوري الألماني؟

فاز بريمن بالدوري الالماني 4 مرات أعوام: (1965، 1988، 1993، 2004).

كم مرة فاز فيردر بريمن بكأس ألمانيا؟

كأس السوبر الألماني

تُوج بريمن بكأس السوبر الالماني 3 مرات أعوام: (1988، 1993، 1994).

كأس الدوري الألماني

فاز بريمن بكأس الدوري الالماني مرة واحدة عام: (2006).

كأس بطولة الهواة الألمانية

فاز بريمن ببطولة الهواة الالمانية 3 مرات أعوام: (1966، 1985، 1991).

وإليكم سجل بطولات فيردر بريمن الألماني (أوروبياً)

كأس أبطال الكؤوس الأوروبية

فاز بريمن بكأس ابطال الكؤوس الاوروبية مرة واحدة عام: (1992).

كأس الإنترتوتو

فاز بريمن بكأس الانترتوتو مرة واحدة عام: (1998).

الدوري الأوروبي

الوصيف مرة واحدة عام: (2009).