اخبار الرياضه

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي فى الدوري الانجليزي

0 نشر
سامي مصطفى 0 تبليغ

Advertisements

شاهد أهداف مباراة ومانشستر سيتي فى الدوري الانجليزي، في أهم مباريات اليوم الخمس 2 يوليو بالجولة الـ 32، في  “البريميرليج”.

نُقلت مباراة “ليفربول ومانشستر سيتي” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما نُقلت على قناة كانال سبورت، وقناة سكاي سبورتس بريميرليج.

وأفسد مانشستر سيتي احتفالات ليفربول بانتزاع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ووجه له ضربة موجعة حيث تغلب عليه 4 / صفر، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الاتحاد.

Advertisements

وافتتح كيفن دي بروين التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 25 من ضربة جزاء، ثم أضاف زميلاه رحيم سترلينج وفيل فودين الهدفين الثاني والثالث للفريق في الدقيقتين 35 و45.

وفي الشوط الثاني، عزز مانشستر سيتي انتصاره بالهدف الرابع في الدقيقة 66 وسجله البديل أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول بالخطأ في مرمى فريقه لدى محاولة التصدي لتسديدة من سترلينج.

إليكم اهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي فى الدوري الانجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا