شاهد أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي فى الدوري الانجليزي، في أهم مباريات اليوم الخمس 2 يوليو بالجولة الـ 32، في الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

نُقلت مباراة “ليفربول ومانشستر سيتي” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما نُقلت على قناة كانال سبورت، وقناة سكاي سبورتس بريميرليج.

وأفسد مانشستر سيتي احتفالات ليفربول بانتزاع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ووجه له ضربة موجعة حيث تغلب عليه 4 / صفر، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الاتحاد.

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وافتتح كيفن دي بروين التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 25 من ضربة جزاء، ثم أضاف زميلاه رحيم سترلينج وفيل فودين الهدفين الثاني والثالث للفريق في الدقيقتين 35 و45.

وفي الشوط الثاني، عزز مانشستر سيتي انتصاره بالهدف الرابع في الدقيقة 66 وسجله البديل أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول بالخطأ في مرمى فريقه لدى محاولة التصدي لتسديدة من سترلينج.

إليكم اهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

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