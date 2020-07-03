عاجل | تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام خيتافي في الدوري الاسباني “عودة فينيسيوس وغياب فالفيردي”

أعلن زين الدين زيدان تشكيلة ريال مدريد الاساسية التي سيخوض بها مباراة خيتافي مساء اليوم الخميس في إطار الجولة الـ 33 من الدوري الاسباني “لا ليجا”.

وشهدت تشكيلة ريال مدريد الاساسية امام خيتافي، غياب لاعب خط الوسط الأوروجوياني الشاب “فيدي فالفيردي”، بينما سيحل “فينيسيوس جونيور” بديلاً عن النجم البلجيكي “إيدين هازارد” الذي استبعد تمامًا من قائمة المباراة.

وسيعتمد زيدان كالعادة على المدافع الفرنسي “رفائيل فاران” لمجاورة قائد الفريق “سيرخيو راموس” في قلب الدفاع، بينما جاء في مركز الظهير الايمن “داني كارفخال”، وعلى اليسار “فيرلاند ميندي”.

وسيلعب “إيسكو” في مركز صانع الألعاب، ويأتي من خلفه كل من توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو.

والتالي تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام خيتافي في الدوري الاسباني.

تيبو كورتوا

ميندي – راموس – فاران – كارفخال

مودريتش – كاسيميرو – كروس

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إيسكو

بنزيما – فينيسيوس

والتالي تشكيلة خيتافي الرسمية

سوليس

داميان – ايتشيتا – داكونام – ماثياس

نيوم – ماكسيموفيتش – تيمور – كوكوريلا

أرامباري – خايمي

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