عاجل | تشكيلة ليفربول الأساسية أمام مانشستر سيتي “صلاح يبدأ ومحرز يغيب”

أعلن المدير الفني الألماني “يورجن كلوب” تشكيلة ليفربول الأساسية أمام مانشستر سيتي، في المباراة المنتظرة مساء اليوم الخميس على ملعب طيران الاتحاد لحساب الجولة 32 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وشهدت تشكيلة ليفربول الأساسية تواجد النجم المصري “محمد صلاح” في الخط الأمامي جنبًا إلى جنب الثنائي “روبرتو فيرمينو وساديو ماني”.

وسيشارك الهولندي “فينالدوم” في خط الوسط مع القائد جوردان هندرسون والنجم البرازيلي “فابينيو” الذي صنع وسجل في المباراة الماضية لليفربول أمام كريستال بالاس عندما انتهى اللقاء برباعية نظيفة.

أما تشكيلة مانشستر سيتي الأساسية فقد خلت من اسم النجم الجزائري رياض محرز، حيث فضل المدير الفني الاسباني بيب جوارديولا البدء باللاعب الانجليزي الواعد “فيل فودين” مع دي بروينه وسترلينج وجابريل جيسوس في خط المقدمة.

وسيعوض جارسيا غياب المدافع البرازيلي “فيرناندينيو” الغائب بداعي الايقاف بعد تعرضه لطرد مباشر أمام تشيلسي في الجولة الماضية التي شهدت حسم اللقب لصالح ليفربول بسبب خسارة السيتي.

والتالي تشكيلة مانشستر سيتي الأساسية

إيدرسون

بنجامين ميندي – لابورت – جارسيا – كايل ووكر

إيلكاي جوندوجان – رودري

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رحيم سترلينج – كيفن دي بروينه – فيل فودين

جابرييل جيسوس

والتالي تشكيلة ليفربول الأساسية

أليسون بيكر

أندي روبرتسون – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – أليكسندر أرنولد

هندرسون – فابينيو – فينالدوم

ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح