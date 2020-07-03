بث مباشر | شاهد ريال مدريد وخيتافي في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لاستضافة“ريال مدريد” نظيره “خيتافي” ضمن مباريات اليوم الخميس 2 يوليو 2020 لحساب الجولة الـ 33 بالدوري الإسباني “لاليجا”.
تنقل مباراة “ريال مدريد وخيتافي” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق الليبي “محمد بركات”، كما تنقل على قناة لاليجا تي ڤي بار، وقناة إلڤين سبورتس 1.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” بمدينة مدريد.
يتطلع “ريال مدريد” إلى تحقيق الفوز على جاره “خيتافي” الليلة من أجل استغلال تعثر “برشلونة” امام اتلتيكو مدريد، من أجل تعزيز صدارته وتوسيع الفارق إلى 4 نقاط.
في المقابل يعيش “خيتافي” موسمًا استثنائيًا حيث ينافس على التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، إذ يحتل المركز السادس برصيد 52 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن المركز الرابع الذي يحتله “إشبيلية”، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الخامس “فياريال”.
ريال مدريد 1-0 خيتافي
????️ملعب ألفريدو دي ستيفانو (مدريد)
????الدوري الاسباني (الجولة الـ 33)
⌚انتهت
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