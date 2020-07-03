بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ريال مدريد وخيتافي” ضمن مباريات اليوم الخميس 2-7-2020 لحساب الجولة الـ 33 بالدوري الإسباني.

تنقل مباراة “ريال مدريد وخيتافي” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق الليبي “محمد بركات”، كما تنقل على قناة لاليجا تي ڤي بار، وقناة إلڤين سبورتس 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب ريال مدريد “ألفريدو دي ستيفانو“.

يتطلع “ريال مدريد” إلى تحقيق الفوز على جاره “خيتافي” الليلة من أجل استغلال تعثر “برشلونة” امام اتلتيكو مدريد، من أجل تعزيز صدارته وتوسيع الفارق إلى 4 نقاط.

وجمع اللوس بلانكوس 71 نقطة من 32 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الليجا، حقق الفوز في 21 لقاء، وتعادل في 8، وخسر في 3 مناسبات.

في المقابل يعيش “خيتافي” موسمًا استثنائيًا حيث ينافس على التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، إذ يحتل المركز السادس برصيد 52 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن المركز الرابع الذي يحتله “إشبيلية”، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الخامس “فياريال”.

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اخر 5 مباريات للفريقين في الدوري الاسباني، حقق “ريال مدريد” الفوز في جميعها، بينما انتصر “خيتافي” في مباراة واحدة وتعادل في مثلها، وخسر في 3 لقاءات.

وانتهت آخر مواجهة بين “ريال مدريد وخيتافي” في الدوري الاسباني بفوز اللوس بلانكوس بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب “كولسيوم الفونسو بيريز” يوم 4 يناير 2020.

اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وخيتافي اليوم

ريال مدريد 1-0 خيتافي

????️ملعب ألفريدو دي ستيفانو (مدريد)

????الدوري الاسباني (الجولة الـ 33)

⌚انتهت

بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”

اهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر لمباراة ريال مدريد وخيتافي في الجولة الـ 32 بالدوري الإسباني.

ينقل لكم احداث المباراة لحظة بلحظة “مهاب زايد” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

نرجو منكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

⚪ تشكيلة ريال مدريد: كورتوا – ميندي – راموس – فاران – كارفخال مودريتش – كاسيميرو – كروس – إيسكو – بنزيما – فينيسيوس.

كورتوا – ميندي – راموس – فاران – كارفخال مودريتش – كاسيميرو – كروس – إيسكو – بنزيما – فينيسيوس. دكة البدلاء: اريولا – براهيم – أسينسيو – بايل – دياز – ميليتاو – يوفيتش – خاميس – رودريجو – فالفيردي – مارسيلو – فاسكيز.

???? تشكيلة خيتافي: سوليس – داميان – ايتشيتا – داكونام – ماثياس – نيوم – ماكسيموفيتش – تيمور – كوكوريلا – أرامباري – خايمي.

سوليس – داميان – ايتشيتا – داكونام – ماثياس – نيوم – ماكسيموفيتش – تيمور – كوكوريلا – أرامباري – خايمي. دكة البدلاء: ليوناردو – دورو – فيصل فجر – لافين – مولينا – ديدهيو – بورتيلو – باولولو – جيسون – تشيما – أنجيل رودريجيز.

“1????صافرة بداية المباراة من الحكم الاسباني خوان مارتينيز..

“1????بطاقة صفراء على لاعب خيتافي دافيد تيمور.

“8 هجمة خطيرة لخيتافي.. كرة عرضية ترتطم فب قدم المدافع ايتشيتا وتتحول في المرمى ولكن كورتوا يبعدها إلى الركنية.

“15???? بطاقة صفراء على كارفخال بعدما حرم لاعب خيتافي كوكوريلا من فرصة خطيرة.

“20 الاستحواذ في صالح ريال مدريد بنسبة 65% مقابل 35% لخيتافي.

“23 فرصة ضائعة لريال مدريد في غاية الخطورة عن طريق فينيسيوس جونيور.

“27???? بطاقة صفراء على سيرخيو راموس بعد اعاقة واضحة على مهاجم خيتافي.

“32????تبديل اضطراري لريال مدريد بخروج رفائيل فاران ونزول إيدير ميليتاو.

“36 هجمة مرتدة خطيرة لصالح ريال مدريد تنتهي عند إيسكو الذي سددها في المرمى ولكن الحارس سوليس يتصدى لها ببراعة.

“37 ضربة حرة مباشرة لريال مدريد.. كروس يرسلها عالية داخل منطقة الجزاء ولكن دفاع خيتافي يبعدها.

“40 يتبقى 5 دقائق على نهاية الشوط الاول ومازال التعادل السلبي قائم.

“45 حكم المباراة يضيف 5 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع.

“45+3????بطاقة صفراء على لوكا مودريتش.

“45+5 نهاية الشوط الاول بالتعادل السلبي.

استراحة قصيرة ونعود لكم من جديد مع بداية الشوط الثاني.

“45????بداية الشوط الثاني..

“46????بطاقة صفراء على لاعب خيتافي نيوم بعد إلتحام قوي مع توني كروس.

“47????بطاقة صفراء على إيدير ميليتاو بعد تهور واضح على كوكوريلا.

“51 ضربة حرة مباشر لصالح خيتافي من مكان جيد.

“52????بطاقة صفراء على لاعب خيتافي داميان سواريز.

“57 تسديدة قوية من لوكا مودريتش ترتطم في اقدام المدافعين وتمر بجوار القائم ببضعة سنتيمترات إلى الركنية.

“58 فرصة خطيرة لخيتافي عن طريق المهاجم خايمي ماتا.

“63???????????? 3 تبديلات دفعة واحدة لريال مدريد بخروج مودريتش ونزول فالفيردي، خروج فينيسيوس ونزول أسينسيو، وخروج إيسكو ونزول رودريجو.

“67 بنزيمة يسدد كرة ولكن سهله في يد الحارس سوليس.

“69????تبديل لخيتافي بخروج دورو ونزول كوكوريلا.

“71????بطاقة صفراء على مهاجم خيتافي خايمي ماتا بعد تدخل قوي على كاسيميرو.

“74????????تبديلان دفعة واحدة لخيتافي بخروج خايمي ماتا ونزول مولينا، وخروج داميان ونزول جيسون.

“77 ضربة جزاء لريال مدريد..

“79⚽ جوووووووول الهدف الاول لريال مدريد.. راموس يتولى تنفيذ ضربة الجزاء ويسددها على يسار الحارس بنجاح.

“82????بطاقة صفراء على لاعب خيتافي أرامباري بعد اعاقة واضحة على فيرلاند ميندي.

“84????????تبديلان دفعة واحدة لصالح خيتافي بخروج أرامباي ونزول أنجيل رودريجيز، وخروج تيمور ونزول فيصل فجر.

“90 حكم المباراة يضيف 5 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع.

“90+1????التبديل الخامس والاخير لريال مدريد بخروج بنزيمة ونزول ماريانو دياز.

“90+5 صافرة نهاية المباراة بفوز ريال مدريد بهدف مقابل لا شيء.

إلى هنا ينتهي البث المباشر.

نتمنى ان تكونوا قد استمتعتم بهذه التغطية وإلى اللقاء في مباريات اخرى.

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